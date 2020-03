Bake Off Argentina: el insólito error que casi deja afuera a un participante

El jurado se mostró muy severo con algunos errores Crédito: Telefe

La segunda entrega de Bake Off Argentina comenzó con una prueba que midió los nervios de todos y todas las participantes. Al comienzo de la emisión, los tres miembros del jurado dieron un paso al frente para comunicarle a los jugadores cuál iba a ser el desafío que debían cumplir. Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis informaron que la prueba técnica consistía en realizar una Red Velvet , una torta típica de la repostería neoyorkina.

Paula Chaves , en su rol de conductora, comenzó a charlar con todos los participantes para saber qué pasos estaba dando cada uno de ellos, y quiénes eran los que sufrían algún tipo de problema. Pronto descubrió que lejos de ser una torta sencilla, la Red Velvet puso en aprietos a prácticamente todos los concursantes, y que de hecho algunos de ellos jamás la habían preparado.

Mientras todos intentaban dar con la fórmula para lograr una Red Velvet perfecta, Gabriel cometió un error que lo puso en jaque. En medio de la preparación y presionado por los tiempos, el participante confundió harina con azúcar impalpable , y de esa manera malogró su torta. "Es una torpeza mayúscula" se lamentaba, mientras intentaba refugiarse en el colorante y otros artilugios para camuflar su error. Mientras tanto, algunos de sus compañeros que ya habían terminado su preparación se acercaban para ayudarlo.

Al momento de presentársela a los especialistas, las críticas negativas no tardaron en llegar. Betular la consideró "rústica", y si bien el sabor estaba relativamente logrado, el resultado final estuvo lejos de ser el mejor.

Para Gabriel la situación no mejoró con la segunda prueba , que era una Cheesecake. Luego de mostrar un diseño tradicional, el jurado nuevamente se mostró muy severo. Damián Betular tomó la palabra y expresó: "Fue una Cheesecake muy simple. Queríamos verte brillar en esta prueba creativa, que uses toda tu inspiración volcada en una torta, y lamentablemente no lo tuvimos". Si bien quedó en la recta final para ser eliminado del programa, Gabriel logró salvarse a último momento y continuar en Bake Off Argentina .