Paula Chaves llevó adelante una nueva entrega del reality Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 02:45

La nueva edición de Bake Off Argentina sigue avanzando con nuevas y duras pruebas para sus participantes. El jurado -integrado por Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis - se mostró muy severo, y en los dos desafíos evaluó las capacidades de los concursantes.

Al momento de iniciar el reto técnico, Paula Chaves reveló que debían hacer pastafrolas: tres de batata y tres de membrillo; y aunque a priori el obstáculo parecía sencillo, pronto demostró ser mucho más complicado. En ese momento comenzaron los problemas de Samanta, una de las participantes que más promete, pero que a lo largo del último domingo enfrentó sus propios conflictos. Si bien al preparar las pastafrolas se juzgó a sí misma con mucha exigencia y expresó que "la Samanta feliz ya se fue", al momento de entregar el plato terminado recibió los elogios del jurado, que la distinguió en segundo lugar. Pero en el siguiente desafío, la cosa fue de mal en peor.

Chaves presentó el reto creativo así: "Se trata de un manjar que estamos acostumbrados a comer en fechas patrias. Solemos comerlos con rellenos dulces, pero hay decenas de sabores que quedan muy bien en ellos", y de esa forma anunció que los participantes deberían hacer churros. Luego, la anfitriona agregó: "Deberán hacer una docena, pueden elegir el relleno y cobertura, y por favor sean originales con los sabores porque tienen que deslumbrar a nuestros jurados. Tienen una hora cuarenta y cinco". Rápidamente todos comenzaron los preparativos, y empezaron a cocinar sin perder un minuto. Sin embargo, en ese momento la salud le jugó una mala pasada a Samanta.

Debido a la fuerza que ejerció con la churrera y a una mala posición que adoptó, le bajó mucho la presión, se empezó a sentir mal y debió sentarse en el piso. "Quiero seguir y no puedo, me empiezo a sentir muy mal" expresó con tristeza. Pronto Carolina, otra participante, se acercó a asistirla: "Me fui a ayudarla. Me olvidé de los churros y preferí ayudarla a ella. No me importa atrasarme, prefiero estar con Samy".

Los minutos pasaban y a Samanta le costaba recuperarse, mientras con angustia notaba cómo el tiempo se evaporaba sin poder seguir con su receta: "¡No quiero estar sentada haciendo nada, quiero seguir con la prueba!". Acompañada por un médico que controlaba que su presión volviera a la normalidad, la concursante no dejaba de lamentarse: "Tengo que bajar un poco mi autoexigencia porque no me está jugando una buena pasada, tengo que bajar un cambio".

Recompuesta y lista para seguir en carrera, Samanta no pudo evitar angustiarse al notar lo mucho que se había atrasado en relación a sus compañeros, y Pamela Villar se acercó a consolarla. Su fórmula no era nada sencilla, y consistía en churros clásicos rellenos con salsa de caramelo salado, cubiertos de chocolate y maní tostado. "Si tengo que cocinar en el piso, cocino en el piso pero esta prueba la termino como sea", dijo.

En los minutos finales, Samanta entró en desesperación al creer que no iba a terminar su plato a tiempo, pero muchos de sus compañeros no dudaron en ayudarla y así ella logró su objetivo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, la devolución no fue de las mejores.

Cuando el jurado probó el plato, hubo un fuerte sentimiento de decepción. Muy diplomática, Pamela expresó: "El churro está crocante, perfecto. El chocolate está un poco grueso, me gustan los sabores, pero el chocolate más sutil hubiera quedado mejor todavía". En su turno, Christophe no quiso andar con rodeos: "Yo no estoy tan convencido de que sea un buen churro lo que probé".

Esa respuesta angustió a Samanta, que confesó que, al venir de familia de churreros, la entristecía no haber entregado una preparación de mayor calidad: "No soy así, soy muy exigente conmigo, es horrible, no me gusta nada lo que hice". Ella estaba segura de que ese error podía costarle su permanencia en el programa, pero el jurado la salvó y, de esa manera, le dio una nueva oportunidad de redimirse.