Bake Off Famosos: el extraño homenaje de los concursantes al último Mundial y la partida que desató el llanto de Wanda Nara

Este miércoles, uno de los concursantes más queridos de Bake Off Famosos abandonó el programa despertando el llanto de sus compañeros, de la conductora , Wanda Nara, y generando una catarata de mensajes de despedida en las redes sociales. Pero antes de que la tristeza tomara por asalto el estudio, los participantes rindieron un extraño homenaje a la Selección de fútbol y al último Mundial.

Los dos últimos programas del ciclo de Telefe tuvieron como eje, justamente, al fútbol y la tercera copa del mundo obtenida por el seleccionado y por eso las distintas pruebas de pastelería que tuvieron que realizar los concursantes estuvieron signadas por aquella gran pasión de los argentinos. El último de los retos, que ocupó gran parte del envío del jueves, consistió en que cada uno de los nueve participantes eligieran una fotografía que consideraran emblemática y la replicaran sobre una cookie a elección. Y allí comenzó el extraño homenaje.

El músico Callejero Fino tomó como modelo la fotografía que muestra a Lionel Messi besando la copa. El participante fue uno de los pocos que decidió darle relieve a su trabajo, usando varias capas. A pesar de que intentó darle detalles, como el tatuaje del brazo derecho y el escudo de la camiseta y de haber sido el primero en terminar, el concursante no quedó para nada conforme con la obra terminada.

La imagen elegida por Callejero Fino

A diferencia de la mayoría de sus competidores, Eliana Guercio optó por usar glasé para darle volumen y brillo a la imagen. En su caso, eligió retratar una de las postales de los festejos de la obtención del título que se volvió viral, la de una pareja besándose apasionadamente arriba de un semáforo en las inmediaciones del Obelisco porteño.

Eliana Guercio se inspiró en una de las imágenes más virales de los festejos

La actriz Cande Molfese tomó como modelo a Damián Emiliano “Dibu” Martínez y una de las fotografías que fue publicada en medios de todo el planeta: la del arquero luego de la final contra Francia, mordiéndose los labios y posando con el Guante de Oro que acababa de recibir a la altura de sus genitales. Aquel gesto, que muchos consideraron chabacano, fue explicado tiempo después por el mismo jugador: “No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta. Justo cuando me iban a dar el guante de Oro, los chicos me decían ‘¿A que no hacés lo mismo que en la Copa América?’ Y yo les respondí: ‘¿A que sí? Es culpa de ellos, de mis compañeros”, se justificó en una entrevista.

Cande Molfese fue una de las participantes que homenajeó al Dibu Martínez

El actor Damián De Santo también eligió homenajear al Dibu. “Yo no soy muy futbolero, pero esa imagen me hizo llorar”, confesó el protagonista de Verdad/Consecuencia. La fotografía elegida muestra al arquero en la última jugada de la final, a los 122 minutos y 42 segundos, cuando quedó mano a mano con Kolo Muani y atajó el pelotazo estirando su pie izquierdo, forzando la tanda de penales.

Damián De Santo optó por la histórica atajada del arquero de la Selección

Nacho Elizalde dejó de lado el campo de juego y se centró en uno de los personajes más emblemáticos de los festejos: la abuela que con su simpatía y su amor por la bandera logró conmover y alegrar a todo el país cuando su celebración y el cántico que provocó en sus vecinos se volvió viral.

Nacho Elizalde y la abuela que se convirtió en uno de los personajes más queridos

El de Francia fue el primer Mundial de fútbol que cubrió el periodista deportivo Gastón Edul, y aún sigue considerando esa experiencia como la más importante de su vida. De hecho, él fue quien estaba entrevistando a Messi luego del partido contra Países Bajos, cuando el capitán vio al jugador Wout Weghorst y, sin dudarlo, le gritó: “Qué mirás bobo, andá para allá”. Sin embargo, Edul eligió como inspiración la imagen del director técnico argentino, Lionel Scaloni emocionado hasta las lágrimas, tapándose el rostro tras la obtención del campeonato.

Gastón Edul recordó la emoción de Lionel Scaloni

Cami Homs no quiso meterse en problemas y no quiso centrarse ni en su ex, Rodrigo De Paul, ni en sus compañeros. La modelo optó por una imagen genérica de los festejos en el Obelisco, pero el resultado no dejó para nada conformes a Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, los miembros del jurado.

Cami Homs recreó una fotografía genérica de los festejos en el Obelisco

Verónica Lozano, a su vez, eligió otro momento emotivo: a Lali Espósito cantando el Himno Nacional argentino antes de la final entre la selección argentina y la francesa. “No sé si es Lali, Michael Jackson o la hija de Perón”, bromeó la conductora al ver su obra terminada.

Verónica Lozano recordó el momento en el que Lali Espósito cantó el Himno antes de la final

Mariano Iúdica se inspiró en una imagen viral que circuló muchísimo tras la obtención del tercer campeonato mundial, que muestra a un joven Diego Maradona ofreciéndole una pelota a Lionel Messi. Su obra fue una de las más elogiadas. De hecho, Iúdica y Molfese fueron los que mejor promedio cosecharon a lo largo de todas las pruebas y por eso fueron llamados al frente por los miembros del jurado. El delantal celeste, de todos modos, quedó en manos de la actriz de Violetta.

Mariano Iúdica y un homenaje por partida doble

Solo faltaba saber quién abandonaba el programa. El miércoles, De Santo, Guercio y Edul habían quedado en la cuerda floja por su pobre desempeño durante el primer día de homenaje al fútbol, y si bien tuvieron la posibilidad al principio del envío del jueves de salir de la zona de riesgo recreando una pelota de fútbol, ninguno lo logró. Por eso, y por sus recreaciones sobre las cookies, fueron nuevamente convocados como los tres peores.

La primera salvada fue Guercio, que rompió en llanto al darse cuenta de que uno de sus compañeros, con los que se lleva muy bien, ya no formaría parte del ciclo. A la hora de anunciar quién era el nuevo eliminado, Wanda Nara también se emocionó hasta las lágrimas, al igual que Molfese, Iúdica y Lozano. Damián de Santo quedó fuera de competencia y su partida, a su vez, provocó una catarata de mensajes de desaprobación en las redes.

