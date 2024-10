Bake Off Famosos: robos, angustia, homenajes y el desplante de la primera eliminada; así fue el primer programa del reality

Escuchar

Uno de los clásicos de los últimos tiempos, Bake Off, volvió este lunes a la televisión, pero en un nuevo formato, con participantes famosos, y con dos novedades: la incorporación de Maru Botana entre los miembros del jurado, en lugar de Pamela Villar, y con Wanda Nara en la conducción, en reemplazo de Paula Chaves.

La flamante conductora, vestida con un sobrio traje de dos piezas en tono azul, dio comienzo al envío, mostrando la coqueta carpa en la que se llevarán a cabo las competencias y dándole la bienvenida a los famosos que buscarán convertirse en el próximo “gran pastelero” de la tele y alzarse con el premio de 30 millones de pesos. La primera en dar su testimonio a cámara fue Andrea del Boca. “¡Al fin estoy en Bake Off!”, exclamó la actriz, entusiasmada. “Vengo a aprender, a divertirme y a pasarla lindo”, y le pasó la posta Verónica Lozano.

Wanda Nara debutó en la conducción del formato, en reemplazo de Paula Chaves Adrian Diaz Bernini

Los otros 12 concursantes fueron, después, pasando ante cámara para contar qué era lo que esperaban de su paso por el ciclo: los músicos Javier Calamaro, Ángela Leiva y Callejero Fino; el conductor Mariano Iúdica; el actor Damián De Santo; el exintegrante de la selección de nacional de vóley Marcos Milinkovic; la exvedette Eliana Guercio; la actriz Cande Molfese; el periodista deportivo Gastón Edul; el streamer Nacho Elizalde, y las modelos Camila Homs y Karina Jelinek.

Sin demasiado preámbulo, el grupo entró a la carpa y cada uno se ubicó en una estación para dar comienzo a la competencia. Y en ese preciso instante comenzaron las interacciones disparatadas entre ellos. Jelinek le pidió a De Santo que le encendiera el horno. “La pastelería no es lo mío”, explicó quien hizo famosa la frase: “No soy de la generación que lee”. “¿Te tengo que poner la temperatura también? ¿No querés que cocine con vos?”, le preguntó el protagonista de Verdad/Consecuencia, mientras la brindaba su ayuda. “¿Damián, dónde está la ganache?”, le preguntó luego la modelo, angustiada. “Acá está el chocolate, lo tenés que armar vos”, le respondió el actor. Y la modelo, disparó: “ Esto es Harvard del postre ”.

Sobre la mesada de cada estación los esperaban los ingredientes que debían usar para esta primera presentación, pero todavía faltaba la presentación de la conductora, que entró al ritmo de su canción “Bad Bitch” y con un anuncio: cada programa contará con dos desafíos, uno técnico y uno creativo; y el participante que obtenga el mejor promedio será nombrado “pastelero estrella” de la semana, mientras que el que obtenga el peor puntaje, deberá abandonar la competencia.

Primer desafío

Con Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis ya en la carpa, Wanda dio por comenzado el primer desafío creativo, “La celebración”. “Todos tuvimos algún momento de felicidad. Vamos a tomar esos momentos como inspiración y les vamos a pedir que preparen seis cupcakes”, anunció la conductora. Y explicó: “ Tienen total libertad para elegir sus ingredientes y su técnica, pero sí o sí deben reflejar el momento de gloria de sus vidas ”.

En su primera prueba, Verónica Lozano rindió homenaje a la maternidad Adrian Diaz Bernini

Betular, en tanto, agregó: “Deben tener todos el mismo sabor. Vainilla, algún cítrico... Algo que realmente les guste. También un relleno elaborado, no dulce de leche; tiene que tener una preparación. Y también, un almíbar”. “Les recomiendo organización y concentración. En esta primera prueba tienen que brillar”, indicó Krywonis. “Tienen que ser buenas combinaciones, sabores ricos”, sumó Botana.

En total, los participantes contaron con dos horas. “ Cuando arranco, me bloqueo y quedo como angustiada ”, le cuenta a cámara Jelinek, que fue visitada en su estación por Wanda y Christophe. “Fuera bajón, porque si me angustio voy a transmitir mi angustia al muffin”, exclamó la modelo.

Karina Jelinek se angustió mientras realizaba la prueba creativa Adrian Diaz Bernini

Milinkovic fue el primero en meter la preparación en el horno. “Prefiero tener más tiempo para las cremas y la decoración, que es donde tengo un poco más de dificultad”, explicó. El voleibolista se inspiró en sus años en el seleccionado argentino, y adelantó que iba a preparar cupcakes de limón rellenos con mermelada de mandarina, y decorados con pequeñas pelotas de vóley y corazones albicelestes.

Cami Homs, en tanto, optó por cupcakes de limón con mermelada de frambuesas y agua de rosas, decorado con buttercream y frambuesas, en recuerdo de su paso por Italia y su amor por la pastelería. Totalmente concentrada, Del Boca recibió a la conductora y a Christophe en su estación, sin levantar la vista de su preparación. Sin embargo, la protagonista de Celeste y Antonella perdió la calma cuando Nara tomó uno de sus cucharones y lo chupó. “¡No!”, exclamó. Y luego, explicó a la cámara: “ Vos te metés en mi cocina mientras cocino, me sacás una espátula, y yo te corto la mano ”. Andrea decidió rendirle homenaje al nacimiento de su hija, Anna Chiara, preparando cupcakes de vainilla rellenos de curd de limón, decorados con arándanos, letras y corazones violetas.

Mientras todos continuaban con sus preparaciones en silencio, se escucharon los gritos de Guercio. “ ¡Me olvidé de la banana! Voy a hacer todo lo posible por recular, pero ya me la mandé ”, señaló, mientras sus compañeros intentaban darle ánimo, a excepción de Calamaro, que empezó a mover la manga con el relleno de su preparación ante la cara de la vedette como si fuera el péndulo de un reloj.

Ese no fue el único accidente. Cuando faltaba una hora y media para la presentación, Lozano fue a buscar su crema de leche a la heladera y se la habían “robado”. “ Recién empezamos y ya me robaron. No voy a dar nombres, porque estamos en el arranque y lo mío no es ser buche, pero es alto, muy alto ”, expresó, dando a entender que era Milinkovic el responsable. Pese al contratiempo, la conductora de Cortá por Lozano fue una de las primeras en sacar los cupcakes de coco del horno y comenzar a decorarlos con mermelada de frambuesa y crema de lima, en homenaje al nacimiento de su hija Antonia y al período de lactancia.

Del Boca también tuvo problemas con la masa y debió comenzar de nuevo. “¿Alguien tiene huevos de más?”, gritó desde su estación, provocando la risa de algunos de sus compañeros. Fue su colega, Cande Molfese, quien la terminó ayudando. “Es la primera receta y nos vamos haciendo los buena onda, prestándonos cositas, pero vamos a ver qué pasa más adelante”, indicó la actriz de Violetta.

Cuando solo faltaba una hora, a Jelinek le volvió la angustia: se le cortó la ganache de chocolate blanco. Luego de probarla, De Santo le dio un consejo: “¿Sabés cómo la salvás? Tirándola al tacho de basura”. Leiva también tuvo un problema similar: su ganache quedó demasiado tiempo en el abatidor y terminó congelándose, pero por suerte contó con la ayuda de Christophe, que justo pasaba por su estación.

Mariano Iúdica, uno de los 14 participantes de esta edición con famosos Adrian Diaz Bernini

Guercio no tuvo la misma suerte: sus cupcakes quedaron “bajitos” y a pesar de que su intención era volver a hacerlos de cero, Betular y Christophe la convencieron de que no contaba con el tiempo necesario. Iúdica también tuvo problemas, pero contó con la ayuda de De Santo, que se mudó momentáneamente a su estación para asistirlo. Ángela, a su vez, hizo lo propio con Callejero Fino, con quien al parecer lograron muy buena química, y Cande con Elizalde, que necesitaba alguien con “buena letra” para ayudarlo con la decoración.

Las devoluciones

“¿Qué quisiste reflejar?”, le preguntó Christophe a Jelinek, al ver sus muffins, que incluían lo que la modelo denominó “flores afrodisíacas”. En su caso, al jurado no le convenció ni el relleno, ni la decoración. Milinkovic sí tuvo más suerte. “El cupcake no es bueno, es excelente. La textura de la masa es perfecta y la mermelada, también”, señaló Betular. “Si montás una tienda de cupcakes, voy a ir a comprarlos”, se sumó Christophe.

La segunda fue Cande, que se inspiró en su paso por Violetta. “El detalle de las mariposas está muy lindo. Parece una escenografía. La crocancia está perfecta. El muffin está quizá un poco pesado, pero la combinación de los sabores está muy bien, muy suave”, elogió Botana. Calamaro, que quiso recordar un recital que dio debajo del agua para las ballenas, también dividió al jurado. “Cuando mordés el muffin se sienten los cristales de sal en la ganache, así que buen trabajo. En lo que hay que trabajar un poco es en la masa, porque están un poco secos”, indicó Betular. “Yo no le hubiera puesto sal arriba”, agregó Botana luego de probarlo.

Callejero Fino, a su vez, quiso recordar su primera presentación en el estadio Luna Park. “Yo lo soñaba, pero nunca pensé que se fuera a cumplir. Ese día, además, yo le pedí matrimonio a mi esposa. Estaba con arresto domiciliario y ese día me quitaron la pulsera”, recordó el cantante. “¿Y por qué tenías arresto domiciliario?”, quiso saber Botana. “ Por tomar malas decisiones y estar con personas con las que no tenía que estar ”, resumió el participante. Tras probar la presentación, la pastelera indicó: “Me gusta mucho. Tiene la cantidad justa de cacao y de café. Por ahí falta algún detalle en la decoración”.

Como era de esperarse, tras los contratiempos sufridos, a Guercio no le fue muy bien. “Me da mucha bronca porque el sabor está muy bien. Hay que prestar atención a las recetas”. Del Boca se emocionó al hablar sobre su hija ante el jurado. “ Siempre pensé que mi carrera era lo más importante y que nada ni nadie iba a poder competir con ella; pero cuando llegó Anna Chiara borró todo de un plumazo ”, señaló. Su prolija presentación fue una de las más elogiadas por los especialistas.

“Si se corta transversal, debería estar la banda roja”, adelantó Iúdica, que se inspiró en los momentos que vivió junto a sus hijos varones alentando a River Plate. Sin embargo, el efecto anunciado no se cumplió en todos los muffins. Esa situación, sumado a que el sabor tampoco convenció a los miembros del jurado, lo pusieron en la zona de riesgo.

“Sí, son tetitas. Como la premisa es que nos basemos en un momento muy especial de nuestras vidas, yo me inspiré en la maternidad . Y en todos los mandatos que sentimos las mujeres que tenemos que cumplir: que si damos la teta somos buenas madres, que si no la damos somos malas... También en lo estético, en la cosificación de las mujeres con las tetas. Y también en la salud, en lo importante que es hacerse chequeos para prevenir enfermedades”, explicó Lozano, cuando los miembros del jurado se sorprendieron al ver la decoración de sus cupcakes. “Me sorprendiste, porque el dulce está muy logrado. La verdad, Vero... ¡Bravo!”, sintetizó Christophe.

Al igual que Iúdica, Nacho Elizalde anunció que sus muffins venían con “truco”. Y antes de que los jurados los probaran, prendió fuego una trozo de papel de arroz en el que Molfese había escrito la frase con la que Nico Ochiatto lo convocó para ser parte de Luzu. Cuando finalmente las llamas consumieron esa placa, se dejaron ver letras apoyadas en el plato formando la palabra “hagamos”, que fue su respuesta ante la propuesta. “Me gusta la propuesta; me gusta que será interactivo. Pero tenía miedo de que se te vaya la mano con el jengibre y directamente no está”, observó Betular, y Botana coincidió.

“ B & B fue el último programa que hicimos con Romina Yan. Romina fue muy buena compañera, una muy buena persona. La verdad que la disfruté mucho y quería dejar expresado ese sentimiento en estos cupcakes ”, explicó De Santo, al momento de su presentación. “El sabor del muffin está bien logrado. Tiene humedad. Es una combinación jugada: chocolate y damasco. Lo pensaste como si fuera Romina: linda, suave, fina”, indicó Botana, luego de probar la propuesta. “Tuviste problemas con la fruta, que le da un sabor semiamargo en el final, pero el cupcake está esponjoso”, sumó Christophe.

Cami Homs, a su vez, también cosechó críticas y elogios por igual. “El dulce está muy bien logrado. Quizá al cupcake le falta una vuelta de tuerca: o un poco más de cocción o de esponjosidad. Y la buttercream es demasiado”, opinó Christophe. “Cuando nos dijiste que llevaba agua de rosas pensé que iba a ser como un jabón, pero lo lograste bien. Es mucha la cantidad de buttercream, pero está liviana. Muy buen trabajo”, evaluó Betular.

“Me gusta la combinación del almíbar de amaretto con la mantequilla de maní. Sé que se te había congelado, pero te salió perfecto”, afirmó Botana, al probar la propuesta de Leiva, inspirada en sus 15 años de carrera en la música. “El trabajo de la manga está muy bien hecho”, coincidió Christophe.

Damián De Santo se reveló como el participante más solidario a la hora de prestarle ayuda a sus compañeros Adrian Diaz Bernini

El reto más difícil

Luego llegó el turno de la prueba más temida de la noche: la técnica. Los 14 participantes debían replicar una torta de tres pisos de 17 centímetros cubierta de crema chantilly que, al cortarla, dejaba caer una catarata de granas. En este caso, el jurado no estaría presente al momento de la realización, por lo que la degustación sería a ciegas.

Los participantes debieron replicar una torta y los miembros del jurado no estuvieron presentes durante la preparación adrian diaz bernini

A pesar de que la receta contaba con los pasos a seguir y con las medidas que debían utilizar de cada ingrediente, muchos de los participantes terminaron agregando elementos “a ojo”. El batido de la crema a mano y el poco espacio en el abatidor sumaron nuevos desafíos. A Cami Homs, además, se le sumó otro problema: cuando ya tenía montados los discos y el relleno, la torta se le “derrumbó” y Nacho la tuvo que asistir. Jelinek, Lozano y Del Boca también pidieron el asesoramiento de De Santo para batir sus cremas.

Al volver al estudio, el jurado los felicitó porque los 14 pudieron presentar tortas armadas. Sin embargo, al momento de la degustación, los resultados fueron dispares. Tras deliberar, dieron a conocer que la peor fue la de Jelinek. “¿Qué pasó, Kari? ¿Algún problema?”, quiso saber Betular. “Ninguno”, respondió la modelo, despertando las carcajadas de sus compañeros. Las siguiente fueron la de Nacho, la de Damián y la de Edul. Entre las mejores quedaron la de Molfese y Guercio, pero la participante que se alzó con el primer lugar fue la actriz, que le agradeció a Milinkovic por haberla ayudado a batir la crema.

Los tres miembros del jurado felicitaron a los 14 concursantes por haber presentado en tiempo y forma la torta que debían replicar Adrian Diaz Bernini

Solo quedaba saber quién sería el pastelero del día y, luego, el primer eliminado. Los dos concursantes con mejor promedio, según el jurado, fueron Del Boca y Milinkovic, y uno de ellos iba a llevarse el delantal celeste. El ganador fue el deportista, que de esta manera ya consiguió su pase a la siguiente ronda y tendrá un beneficio que se develará en el próximo episodio.

A continuación, Wanda llamó a los tres participantes con el peor desempeño: Iúdica, Guercio y Jelinek. Tras recibir una devolución general por parte del jurado, la esposa del Chiqui Romero quedó fuera de la zona de riesgo. Fue la modelo quien finalmente debió abandonar el certamen.

Después de escuchar al jurado, Jelinek tomó la palabra: “ Ahora quiero decir algo yo... ¿Por qué me eliminaron a mí primero? Un resumen, porque se que no fui la peor, y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor. Porque solamente uno de ustedes dijo que lo que hice fue malo, solo para aprender”. Betular fue quien se ocupó de responder: “Los 14 estaban muy parejos, tanto en los cupcakes como en las tortas. (...) No es que te vas por muchísima diferencia, sino por muy poca”.

Luego de las palabras de cariño de la conductora, Jelinek se aflojó. “Está bien que me vaya yo primera porque no se hacer ni un postre y ellos sí y tienen muchas ganas de estar acá”.

