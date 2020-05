Bake Off: entre nervios, Marcos fue eliminado luego de dos tortas fallidas

Marcos fue nuevamente eliminado Crédito: Gentileza prensa Telefe

11 de mayo de 2020 • 03:50

Sin lugar a dudas no fue la noche de Marcos, uno de los participantes de Bake Off Argentina que para bien o para mal, suele dejar su marca en el programa. Luego de ser eliminado hace algunas semanas, él tuvo la posibilidad de regresar al programa en la instancia de repechaje, pero después de dos tortas que no salieron como planeaba, Marcos nuevamente fue expulsado del certamen.

Al momento de presentar el desafío técnico, Paula Chaves contó que la consigna era la de una torta frutal que debía tener una base de bizcocho con relleno de maracuyá. Como es regla, la premisa simple escondía varias complicaciones y los participantes debieron ser muy meticulosos en el preparado. Mientas los miembros del jurado, integrado por Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis miraban con atención las mesas de los concursantes, Marcos atravesaba varias complicaciones. No solo sufrió la rotura de un bowl, sino que luego tuvo problemas con la preparación: "Estoy para atrás. Ya estoy afuera, no sé si voy a poder presentar algo. No me gelificó la mousse, no va a haber torta hoy ". Finalmente, al momento de desmoldar, la consistencia que debía ser sólida quedó líquida. "Esto no lo puedo presentar. No califico", dijo. Cuando Paula comunicó que quedaba solo un minuto, fue evidente la expresión de decepción del participante.

Sin embargo, el trago más amargo llegó cuando el jurado se negó a probar la torta . "Es una sucesión de cosas mal hechas, y el resultado es esto" dijo Betular, mientras Villar agregó: " No quedó nada, muy poco amor ". Christophe y Pamela no quisieron probar la torta, mientras que Damián fue el único que se animó a hincar el tenedor. Sin embargo, en su devolución solo negó con la cabeza.

En la segunda consigna, Paula dijo que la torta "es una que parece fallada, pero no lo está. Se trata de una torta de desnivel de tres pisos ". Teniendo en cuenta que el eje de la emisión era el amor, Marcos eligió hacer un bizcochuelo clásico de vainilla, con crema pastelera de frambuesas y una crema Bariloche, con merengue italiano azul y amarillo por los colores de Boca Juniors . "De esta prueba le tengo miedo a todo, al bizcochuelo, al relleno, a todo" confesó el participante.

Poco a poco, el concursante sufrió todo tipo de problemas y el resultado final lamentablemente le valió la expulsión. Al momento de probarla, Betular expresó: " De sabores está bien, pero la estética no me convence ". En el último bloque, Paula Chaves anunció que según la decisión del jurado, Marcos quedaba afuera. Por último, el participante hizo un balance de su paso por el programa: "Esto no es algo para ponerse triste, sino contento por todo lo que viví y aprendí. Me voy súper contento y con muchas ganas de seguir para adelante con esto".