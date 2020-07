Bake Off: tras la polémica, habló Eileen Schmidt, la pastelera que invitó a Damián Pier Basile a cocinar Crédito: Captura de pantalla

7 de julio de 2020 • 13:37

Tras la descalificación de Samanta Casais de la final de Bake Off Argentina: el gran pastelero , un nuevo escándalo surgió en torno al nuevo ganador del reality. La aparición de Damián Pier Basile en un programa de cocina de Rosario volvió a encender las alarmas.

Mientras el ganador del reality de Telefe asegura que su participación en Cocinando ideas es posterior a su paso por el certamen -que se grabó a mediados de 2019-, la cocinera que lo invitó a participar del ciclo rosarino rompió el silencio. "Salgo a hablar para aclarar las cosas por Damián, porque lo quiero un montón. Este programa invita a distintos cocineros de la región. Se grabó en noviembre del año pasado y él le pidió permiso a la producción de Bake Off para no tener problemas a futuro", confirmó Eileen Schmidt en Informados de todo .

Si bien es muy amiga de la familia de Damián, la pastelera no sabía que el joven había llegado a las instancias finales. "Él me había contado que estaba participando en el reality pero nunca me dijo una palabra de cómo le había ido, ya que había una cláusula que no les permite hablar a los participantes", señaló.

" Están activando un conflicto que no es conflicto , fue todo raro. Yo estaba tranquila porque hicimos todo bien. Salgo a hablar para desactivar esto porque me sorprende cómo tratan de dar vueltas a algo que no tiene otra explicación. Él es un aficionado. Ahora seguirá estudiando y formándose", agregó, intentando desacreditar los rumores de un posible fraude.

En cuanto a la descalificación de Casais, Schmidt opinó: "No sé qué pasó con ella, lo que si no me parece la agresividad con la que se la está tratando. Me parece bien como lo resolvió la producción y como Samanta dio la cara, fue admirable".