Bake Off: de una torta para el olvido, a ganarse la confianza de Christophe

Marcos junto a varios participantes de Bake Off Crédito: Gentileza prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de marzo de 2020 • 00:53

De un extremo al otro, de pensar que podía quedar afuera a recibir la bendición del integrante del jurado más exigente, ese fue el particular camino que Marcos recorrió en la última entrega de Bake Off . El participante de 19 años, a pesar de arrastrar algunas costumbres que le marcan serios problemas al momento de preparar los dulces, parece haber cobrado impulso y perfilarse como uno de los favoritos.

En el desafío técnico, bajo la mirada de Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis , la conductora Paula Chaves les dijo que debían realizar una torta de crepes: "Es un pastel pero que en su interior tiene crepes. Son veinte, de cacao, cada uno tiene veinte centímetros de diámetro, y en la superficie crema chantilly". Como indicó uno de los jurados, "es una torta que tiene como vedette la simetría". Los participantes se mostraron muy confiados, ante una prueba que no parecía demasiado compleja, pero, como suele suceder, pronto empezaron las dificultades.

Mientras muchos de los pasteleros amateurs luchaban para lograr el crepe perfecto y calculaban que la torta tuviera la altura planteada, Marcos se mostraba demasiado confiado al punto de ser casi el primero en finalizar su preparación. En ese momento, sin nada que hacer se generó un momento de tensión entre algunos participantes.

Sonia,con mucha preocupación, le aconsejó a Marcos que acomodara su mesa, antes de que el jurado vea la desprolijidad con la que trabaja. Pero, entre risas, él respondió: "Sonia, mami, el jurado no está ahora así que no va a ver la mesa". Ahí fue cuando otro participante, Damián, que estaba observando la situación, dijo punzante: " Dejalo, que le sobre tiempo para la decoración, y no para limpiar ". Entonces, muy enojado ante ese comentario, el joven le respondió: "No vayas a comerte tus palabras después" .

Finalmente llegó el momento de presentar su pieza, y Marcos recibió el segundo puntaje más bajo de la ronda. Poco convencido con respecto al resultado final, el jurado fue muy severo y Betular expresó: "Esto tiene tu sello, Marcos. Tercer desafío técnico en el que no nos escuchas con el tema de la prolijidad y, además, tengo un panqueque que tienen el grosor de un brownie".

Marcos sentía que tenía un pie afuera de la competencia, por ese motivo intentó poner lo mejor de sí en el segundo desafío, para el que preparó una torta en forma de número uno, con masa sablée, mousse de limón y merengue en la cobertura. "La confianza es lo último que se pierde", aseguró antes de entregar su torta.

Con su pastel en bandeja, algo desprolijo como suele sucederle, Christophe le dijo: "Hay una paleta de colores que sigue en el delantal y en la torta". Y si bien el aspecto del plato no era el mejor, al momento de probarlo la expresión del jurado cambió rotundamente.

Pamela primero destacó: "Me encantó tu masa, me parece que es perfecta. Va bien con el relleno, con el merengue". En su turno, Christophe le preguntó primero la edad, y al saber que Marcos tiene 19, le dijo: " Hijo mío, ¿te podés poner las pilas? Ese merengue la rompe , pero ahí hay un cachivache, ¿me vas a hacer caso?. Acá hay mucha fuerza, hay mucha confusión, hay que ordenar todo para que no te duela la cabeza, está todo rico".

Luego de esas palabras, el participante se mostró muy emocionado y prometió a cámara: "Hoy Marcos empieza a caminar el camino de la prolijidad".