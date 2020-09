Barbie Vélez y su novio no quieren irse de la casa de Nazarena Vélez Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 14:00

"Cuando vinimos, al inicio de la cuarentena, no nos imaginábamos que se iba a extender tanto. Pasaron casi seis meses y por suerte la convivencia familiar es muy buena", aseguró Barbie Vélez, que se mudó junto a su novio Lucas Rodríguez, a la casa que su mamá Nazarena Vélez, comparte con su pareja, Santiago Camaño, y con el menor de sus hijos, Thiago.

El único de la familia que quedó fuera de la convivencia es el Chyno, el hijo que Nazarena tuvo con Daniel Agostini. "Vinimos en marzo por una cuestión de comodidad y para estar juntos, pero se fue extendiendo y la verdad es que estamos súper bien. Por ahora no pensamos en irnos de la casa de mamá", dice la actriz en El show del problema, que Nicolás Magaldi conduce en El Nueve. "Mi novio se lleva rebien con Santiago y todos tenemos una convivencia divina", afirmó la actriz.

Simpática, Barbie aseguró además que si bien ya convivía con su novio, esta nueva experiencia resultó enriquecedora. "La cuarentena nos unió más, porque pasamos mucho tiempo juntos. Es todo un desafío estar las 24 horas y los 7 días de la semana", indicó. Además dijo que hay planes de boda y de maternidad. "Pero a futuro y no ahora. Me encantaría ser madre pero me siento inmadura todavía. Tengo 26 años y no me veo siendo madre". Y dijo que está segura de que Lucas es el hombre de su vida.

"No quiero faltarle el respeto a ninguna pareja pero esta me agarra en otro momento, estoy más grande, y sé lo que quiero. Y además Lucas es un amor, súper respetuoso, compañero. Es todo lo que quiero. Esta relación llegó en el momento ideal. Quizá, si hubiese llegado hace 8 años no sé si hubiera prosperado porque era más chica y no tenía la estabilidad que tengo hoy y tampoco sé si hubiera valorado al hombre que es Lucas", indicó.

Sobre los deseos de su mamá de irse a vivir a otro país, Barbie dijo: "Es un tema que viene pensado hace tiempo. Le gustaría vivir en otro país por una cuestión de seguridad, y no tiene que ver con un gobierno o con el otro. Soy muy familiera y si mi mamá se va se me partiría el alma porque, además, se iría con mi hermanito. Le gusta mucho Brasil y Santiago trabajó muchos años allá y habla portugués muy bien".

Finalmente habló del Chyno y dijo que tienen muy buena relación. "Es súper lógico que mi mamá esté preocupada, pero mi hermano es un adolescente de 20 años y a esa edad nos sabés qué hacer de tu vida". Y se sorprendió cuando le preguntaron si sabía que tiene novia: "¿Cómo que tiene novia? Es muy enamoradizo. Es el típico que le mandás un mensaje, te clava el visto y te contesta a la semana".