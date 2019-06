Belén Pouchán contó cómo escapó de un robo violento por ser contorsionista

La bailarina relató la dramática experiencia que vivió el domingo por la noche, en Colegiales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 18:12

La bailarina Belén Pouchán, que ganó fama como integrante del cuerpo estable de ShowMatch, contó que pudo escapar de un violento robo por ser contorsionista. El hecho sucedió el pasado domingo a la noche, cuando volvía a su casa, en el barrio de Colegiales.

"Estoy shockeada, angustiada, pero contarlo me hace sentir más segura", dijo la bailarina, en diálogo con Confrontados, por El Nueve. "El domingo a la noche volvía a mi casa, estacioné mi auto a media cuadra de Federico Lacroze. Vi a tres hombres parados, a unos metros. De repente, cuando abrí la puerta para bajar, los tuve encima. Uno me agarró del cuello, del pelo y me dijo que me quedara adentro. Le pegué como pude, me tiré para atrás, haciendo una media vuelta, abrí la manija del auto y caí en cuatro patas, a la calle. Y corrí como nunca", señaló.

La bailarina siguió con su relato: "Grité hasta que alguien me abrió en el edificio. Llamé a la policía y así se dio todo. Fue una situación horrible. Tenes miedo, te paralizás... Ahora me quiero mudar. Es una situación injusta, ¿por qué tenemos que pasar por algo así? Tuve suerte porque reaccione rápido. Me angustia pensar en qué me harían si me llevaban".

Pouchán, que fue partenaire de Flavio Mendoza en el "Bailando por un sueño 2018", indicó también que lo que la salvó fue su agilidad. "Más allá de la sensación de miedo, me pone contenta haber reaccionado bien. Si me vuelve a pasar algo, sé que puedo reaccionar. Mi cabeza anda rápido y mi cuerpo también. Tuve miedo de que me pegaran un tiro. En el momento no pensás qué hacer, simplemente reaccionas. Se me cruzaron mil cosas en tu cabeza pero seguí mi impulso. Hice una pirueta a lo Power Ranger", bromeó sobre el final.