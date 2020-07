Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2020 • 00:08

Idas, y vueltas, incertidumbres y dudas. Este año, coronavirus mediante, el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión ha naufragado en un mar de dudas. Después de mucho especular, finalmente fue el propio conductor quien aseguró que la vuelta será el 21 de septiembre, pero no con controvertido Bailando , sino con un formato más amable para estos tiempos de distanciamiento, el Cantando por un sueño .

Inmediatamente se empezaron a barajar nombres, siendo Ángel de Brito y Laurita Fernández los primeros en levantar la mano, aunque no para pedir pista. La incógnita de quiénes serán los que tomarán por asalto escenario y micrófono, de a poco empezó a despejarse, y la primera en salir a decirlo (como no podía ser de otra manera) fue Carmen Barbieri .

Invitada a la entrevista virtual de Bendita , la actriz confirmó su regreso a laflia : "Es cierto, voy a estar en el Cantando. Hace como tres o cuatro días hablaron con Pablo Busquets, que es el manager de Fede, y él me dijo 'Tiraron tu nombre para el Cantando'. Primero pensé que era para el Bailando, pero no. Yo encantada le contesté: '¿Te parece que hable con los muchachos?', refiriéndome obviamente al Chato Prada y a Hoppe. Y hablé hoy. Cómo no, me encanta estar y además es trabajo. Ya hice una vez un reemplazo y me fue bastante bien ".

Aunque se la suele asociar más con el histrionismo que con la destreza vocal, Carmen aseguró que es "una actriz que canta, no una cantante". Y en plan de trabajar la autoestima lanzó un mensaje a sus futuros contrincantes: "Un amigo. Ricardo Pal, que es actor y cantante me decía: 'Andá preparándote, que hace mucho que no cantás'. Tengo buen oído y buena voz, tengo un vozarrón, pero el problema es la respiración. Hace mucho que no estudio, mi maestra era Cecilia Milone, pero desde que se casó con Nito Artaza me abandonó. Estoy contenta por volver a laflia después de tantos años. Gané el primer Bailando y ahora voy a ganar el Cantando ".