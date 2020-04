Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El jueves por la noche, en Bendita tuvieron la visita virtual de Marcela Tinayre. Entre preguntas divertidas y un clima distendido, llegó el momento del cuestionario de la panelista Juariu (seudónimo de Victoria Braier). La comunicadora nacida en Tucumán suele plantear absurdos multiple choice para divertir a la gente. En este caso la pregunta era: "Si por la paz mundial tuvieras que sí o sí hacer un trío, sería con Leuco y 'Leuquito' o con Cormillot y 'Cormillotito'?". La hija de Mirtha se decantó por la primera opción y la cosa terminó ahí.

Al menos hasta el día siguiente, cuando Jorge Lanata se refirió al hecho (a pesar de haber confesado que no lo había visto) en su programa de Radio Mitre con términos, cuanto menos, desafortunados. Luego de escuchar el audio, el conductor preguntó ante la sorpresa de la mesa: "¿Quién es la que habla, es una persona extranjera? ¿Es argentina?, porque habla como un distribuidor de Rappi ".

Esa misma noche, Beto Casella y el panel de Bendita hicieron un informe sobre el tema y luego, uno por uno, se dedicaron a responderle a Lanata. "Hay que explicarle a Jorge Lanata que Argentina es un país muy grande, y que tiene varias tonadas : la cordobesa, la formoseña, la correntina, la santiagueña y la tucumana", arrancó Edith Hermida, aun cuando parecía incomodarle referirse al asunto.

"Enseguida Lola Cordero mostró su indignación: "Me parece horroroso, ¿siendo argentino nunca fue a Tucumán? ¿No conoce la tonada tucumana? Es para llorar". En un día en el que el panel era 100 por ciento femenino tomó la palabra Carla Czudnowsky: "Además, discriminar a un pibe que trabaja repartiendo me parece igual de asqueroso ". Alejandra Maglietti, nacida en Formosa, eligió centrarse en lo duro que es para una persona del interior aggiornarse a la capital: "Lanata me escucha a mí y dice que soy cubana. Una de las cosas que más sufrimos los que venimos del interior es que nos critiquen mucho por la tonada".

El que cerró fue Beto Casella , que fue contundente y lapidario con el periodista: "Hay que esmerarse para en una sola frase discriminar a una persona nacida en una provincia de la Argentina, a alguien que es nuevo, porque también hay un ninguneo sobre eso, y a las empleadas y empleados que andan repartiendo delivery en moto. Si yo tuviera un amigo que veo que empieza a definir a la gente por si es más o menos conocida, lo agarro del cogote, lo meto en una habitación y le digo: 'Pedazo de forro, te comiste a tu personaje . Vos no sos ni el conductor televisivo ni el conductor radial, acordate de dónde viniste. Vos sos ese'. Como Lanata no es mi amigo no se lo voy a decir. No sé si queda claro".

Mientras Hermida, a cargo de la conducción en piso de Bendita decidió echar un manto de piedad al asunto, se escuchó a Casella reflexionando en voz baja. "Entran en una nube de pedo. En fin".