Beto Casella fue contundente sobre el futuro de Tamara Pettinato en Bendita: “En este momento hay tensión”

Escuchar

Las repercusiones a partir de la seguidilla de videos en los que Tamara Pettinato aparece en el despacho presidencial junto con Alberto Fernández están lejos de terminar. Entre las numerosas aristas que presenta el caso, una de las más directas es la que se refiere a la protagonista de esas grabaciones y a los lugares en los que se desempeña profesionalmente, como es el caso de Bendita. Allí, luego de una confusa participación el viernes, este lunes se ausentó y Beto Casella fue determinante en su postura respecto a este tema.

Beto Casella habló sobre la situación que atraviesa su panelista en Bendita, Tamara Pettinato

En la pantalla figuraba un zócalo que decía: “¡Todo mal con Tamara!”. Y Casella, al momento de tomar la palabra, expresó: “Ojalá tipo miércoles no tenga que hablar más de Tamara Pettinato, al menos en este sentido. A mí me bajan las defensas, estoy cansado, hoy haría este programa sentado. Sabrán ustedes que aparece otro video del mismo momento, y otra vez repercusiones. Yo no la conocía bien, pero me parece que se ofende fácil. El viernes lo último que dije es “olvídense que la eche”, no la vamos a echar, pero surge esto y sí me permito pensar que Tamara se tendría que tomar unos días, para parar un poco la pelota. Y cuando le informan eso, me responden que ella estaba hecha una furia porque dice que no la cuidamos los días que no estuvo, y menos el día que vino acá. Yo creo que la recontra cuidamos. Y en unos de los mensajes nos dice que no viene más. Ahí yo le dejo un audio, y le digo que si no quiere venir más, a mí me da igual”. Dicho eso, el conductor dio pie al primer informe de la noche, que, desde luego, giraba alrededor de este tema.

Al regreso del clip, Beto continuó: “Aparece el video el fin de semana, sumaba portales, diarios y demás, y no por caprichoso, pero huelo que no iba a estar bueno que apareciera hoy Tamara alegremente en el programa. Entonces vino una reacción medio furibunda de Tamara, medio como que decía que no venía más, y lo doy por cerrado ahí (…) El informe dice que los medios intentan instalar una supuesta tensión, pero en este momento hay tensión. A diferencia de la semana pasada, ahora hay tensión por todo esto que se dio con la producción a partir del pedido que se tome unos días, y la no aceptación de esto y la reacción que tuvo”.

Beto Casella, Tamara Pettinato y Edith Hermida

Más adelante, el conductor pidió la opinión de sus compañeros y Edith Hermida, una de las figuras históricas del ciclo, opinó: “Beto, no me gusta verte como te estoy viendo hoy, es inusual. Bendita es un bálsamo en mi vida, es un placer venir, ojalá que pase todo esto pronto. Muchos me decían ‘no te conviene estar pegada a Tamara’, pero yo hago lo que siento, y no lo que me conviene, esa es mi forma de vivir. Tamara es una muy buena compañera, yo la quiero, está pasándola mal, más allá de que su descargo no fue el ideal. Y sí confirmo que Beto, como líder de equipo, es un tipo que contiene a sus compañeros. Y cuando alguien mete la pata, siempre me dejo guiar por él, porque es maravilloso, siempre ha sabido mediar. Me da mucha bronca lo que está pasando, ella todavía no dimensiona el dolor o la bronca que generan los videos que aparecieron en redes”.

Beto Casella habló sobre el escándalo que involucra a Tamara Pettinato

En los últimos minutos dedicados a este tema, finalmente Casella concluyó: “No me preguntan más qué voy a hacer con Tamara, porque a partir de acá, dejo todo en manos o de la producción ejecutiva o del canal, que son mis superiores. Hasta acá, como casi siempre hago, veo si tomo las riendas de la mejor manera que se pueda, pero en este caso, yo me bajo acá. Diría que ni Tamara me mande mensaje para seguir hablando del tema, porque lo que voy a decirle es que hable con la gente del canal. Yo en este tema no me meto más”.

LA NACION