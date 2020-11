Bienvenidos a bordo: el baile hot de Mica Viciconte disfrazada de Gatúbela

Crédito: Instagram

Comenzó como una sección más, pero de a poco se convirtió en uno de los momentos más esperados de Bienvenidos a bordo, y como los famosos lo saben, en cada una de sus participaciones se exigen más.

Como la descripción del desafío de baile se ha explicado innumerables cantidad de veces, basta con decir que cada invitado debe sorprender con una coreo inventada por él, a un participante del público devenido en jurado. En los inicios bastaba con algunos pasos más o menos aprendidos, después la repetición de la propuesta obligó a sumarle algún detalle simpático o ridículo (del que Hernán Drago se volvió experto), y en esta nueva reencarnación la cosa pasa por los disfraces.

Mica Viciconte, que si de algo sabe es de show, sorprendió saliendo del avión de utilería que muchas veces usa para cambiarse durante el programa, disfrazada de Gatúbela, con máscara, botas y cuero negro. Aunque, para agregarle un toque más hot le sumó un látigo de juguete, que revoleó durante toda la coreografía.

Al ritmo del tema homónimo al personaje, que popularizó Chenoa, Mica se contoneó de un lado para el otro por todo el estudio, mientras Guido Kaczka no podía creer lo que veía: "Me ha quitado el aliento, eso no es traje alquilado, lo tiene. Y me lo imagino a Cubero de Batman en su batimóvil, eso es lo que no puedo creer. En cualquier momento viene también a bailar como Batman, o como Alfred, no sé, como alguno".

A diferencia de otras celebridades a los que le cortan el tema antes, a Viciconte la dejaron terminar a pura sensualidad, mientras el conductor reflexionaba: "En La tribuna de Guido tenía otra onda, yo me acuerdo. Cambió mucho en este tiempo, para bien. Esto es un gran final, está como para que termine acá y que no baile nadie más".