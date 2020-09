La participante trabaja como taxista desde enero.

Entre tímida y nerviosa, María Luisa llegó a las ruletas de Bienvenidos a bordo para ver si le cambiaba la suerte. Y es que ese juego, como ningún otro en el programa permite que el azar, por partida triple, le cambie la vida a un taxista. Al menos en lo que a trabajo se refiere.

"Soy chofer desde enero porque fue lo único que encontré, la estoy remando", dijo la participante sin victimizarse, pero con el desconsuelo de quien está preocupada por sobrevivir. Los nervios no la dejaron contar mucho más. Guido Kaczka, siempre atento a la hora de no incomodar a aquellos que no están acostumbrados a reflectores y cámaras, la invitó directamente a jugar. Salió un uno, cifra muy alejada de la buscada, pero que le permitía seguir adelante en busca de la escalera.

Segunda ruleta, segunda oportunidad. Y sí, el azar frenó el giro en el dos, primer tramo de la escalera completado. Ya más tranquila, aunque no tanto como para explayarse demasiado, María Luisa comenzó a recordar a sus afectos: sus hermanos (especialmente Beatriz), su sobrina, al mismo tiempo que explicó: "Vivo sola, y sola me las ingenió para todo".

Y fue como una premonición, porque el tercer giro se detuvo en un tres y con él, el golpe de suerte que la concursante necesitaba. "¿En serio? ¿Me lo gané? Sí, lo gané yo sola. ¡Por fin algo bueno!", empezó a gritar, ya sin importarle las cámaras, el conductor o el programa. El festejo era para adentro, y mirando al cielo. Y la alegría inmensa.

Mientras Guido, Magui Bravi, Hernán Drago, Noelia Marzol y Mario Guerci salieron a la puerta a aplaudirla, María Luisa se subió a su auto rentado (una de las últimas veces que lo hará), y antes de arrancar llamó a su hermana, la misma a la que había señalado como su apoyo: "No lo puedo creer, me lo gané. Sí, te estoy diciendo que sí, me están filmando. Me gané el taxi yo sola. Yo sola". Y su alegría no cabía en la cabina del auto.