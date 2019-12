La hija de Marcelo Tinelli cantó en un show a beneficio en Palacio Alsina, y habló de todo Fuente: Archivo

20 de diciembre de 2019 • 16:33

En el marco de un evento a beneficio en Palacio Alsina, Candelaria Tinelli charló con Los ángeles de la mañana y opinó sobre el rol de su papá Marcelo Tinelli en el fútbol y en la política.

"Vinimos a pasarla bien, a que la gente disfrute de un momento agradable", comenzó la cantante, antes de subirse al escenario junto a otros artistas como Romeo El Santo. Tras asegurar que se viene un 2020 con "mucha música" y muchos más shows, Lelé habló de su situación sentimental y desmintió una reconciliación con su ex novio, Luca Bonomi.

Minutos después, la artista contó cómo fue acompañar, días atrás, a su papá en las elecciones de San Lorenzo, donde fue elegido como presidente del club de sus amores. "Estuvo increíble. Siempre nos acompañamos mucho entre todos. Estoy muy orgullosa de él, muy contenta", confesó. Y enseguida, aunque sin entrar en detalles, también opinó sobre la participación de su papá en política, quien se suma al "Observatorio de Hambre y Pobreza" organizado por la nueva gestión. "Siempre apoyándonos entre todos", agregó.

La hija del conductor también aprovechó la entrevista para volver a aclarar que no era ella la del video prohibido que circuló hace unas semanas en las redes sociales. "No soy mucho de salir a aclarar esas cosas pero me pareció que no estaba bueno. Se nota claramente que no soy yo, pero quise decirlo porque la gente me preguntaba. Obviamente salí a aclararlo con humor", expresó tras reconocer que es "cien por ciento prudente" con su intimidad.

Enseguida, hizo referencia a la relación de su hermana Micaela con Lisandro López, el jugador de Boca Juniors, y advirtió: "Mi hermana está en un gran momento. Están muy felices, en una especie de luna de miel. Estoy muy feliz por ellos dos".

Por último, la cantante e influencer habló del uso de las redes sociales para dar un mensaje de conciencia saludable. "Me hace bien a la cabeza y trato de mostrar eso por los temas que yo tuve con la alimentación. Mostrar que se puede estar bien, comiendo sano y entrenando. No es algo que quiero que me representen desde ahí, solo doy un consejo desde mi lugar", explicó.