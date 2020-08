Moria Casán le dijo a Adabel Guerrero que debía "modernizarse" Crédito: Prensa LaFlia

11 de agosto de 2020 • 00:58

En su primera gala el jurado fue muy severo con Adabel Guerrero, y en especial Nacha Guevara. La bailarina se fue muy molesta con el puntaje bajo que recibió, por ese motivo en su segundo número apostó a más, pero no logró convencer demasiado a los especialistas. Acompañada de Leandro Bassano, Adabel legó al piso y luego de saludar a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, expresó: "Ya no estoy enojada. A partir de que sos madre, nada más te importa. Mi laburo me importa, pero lo negativo que venga de afuera no". Dicho eso, la dupla se entregó a "Será que no me amas".

Cuando llegó el momento del puntaje, Nacha Guevara felicitó por el look a Adabel y le dijo: "Me gustó, estuvo bien. La tesitura de ustedes estuvo bien. Es una lástima que no haya medio punto, porque estoy entre uno y el otro. Pero voy a redondear para abajo" (7). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda destacó que el tema a Leandro le quedaba algo alto, y después se tomó unos minutos para responderle a quienes la critican por sus devoluciones: "Yo estudio mucho para no hablar pavadas acá, y para los demás es injusto lo que a uno le gusta o no le gusta. Si a mí no me gusta y pongo un "uno" no es injusto. Yo me voy a referir a lo vocal", y dicho eso les puso a ambos un seis.

Por su parte, Pepe Cibrián Campoy apuntó contra el tema, dijo: "No es interesante la canción para mí". Y agregó: "No entiendo, si hablan de la playa, ¿por qué venís vestida de valquiria moderna?" (voto secreto).

Pero la devolución más picante fue la de Moria Casán, que cuestionó mucho a Adabel. El intenso ida y vuelta entre ambas llegó a tal punto en el que Guerrero quiso demostrar sus dotes como bailarina, y protagonizó un accidente que la dejó en el piso. Recuperada y luego de hacer algunos trucos con más prolijidad, eso no la salvó de una devolución lapidaria por parte de Casán: "Me pareció fea. No sé qué pasó, Adabel vos estuviste como maestrita. Chicos, yo admiro el talento de ambos, pero están como demodé. Adabel a modernizarse un poco" (5).