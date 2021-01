Cantando 2020: Cachete contó quién es la cómplice que evalúa a sus citas

Cachete Sierra junto a Inbal Comedí Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 01:22

Firme como uno de los candidatos favoritos del público, Agustín "Cachete" Sierra continúa avanzando en el Cantando 2020. Luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, el participante le dio la bienvenida a su mascota, Marta. La perrita estuvo varias veces en el certamen, y forma parte de la previa del actor.

Ángel le preguntó si Marta se portaba bien, y Cachete respondió que la educaron para que no rompa nada. Entre risas, le consultaron si solía enojarse con las citas que él lleva a su casa, y Sierra confesó: "A las chicas las recibe bien, aunque solo una vez le gruñó a una. Y tuvo razón".

Luego de esa previa, y con Marta prestándole mucha atención, la pareja se lanzó a interpretar "A veces vuelvo", y el jurado se mostró conforme. Nacha Guevara destacó: "Hoy estuviste afinado. Estuvo estuvieron mucho mejor" (voto secreto).

Karina "La Princesita" Tejeda coincidió que hubo "menos desafinaciones", y concluyó que el número cumplió (6), mientras que Oscar Mediavilla notó que el repertorio está bien elegido, y eso hace, para el productor, que Cachete tenga "buenas actuaciones". Más adelante, también resaltó: "Cuando viniste eras el peor, lo digo cariñosamente, estabas cabeza a cabeza con Lizardo. Y hoy está bueno lo que estás haciendo, me gusta (8). Por último, Moria Casán se confesó fan de Sierra, y destacó: "Me pareció que desde el comienzo tuviste ángel. Hay algo que trasciende, que hace que tu mirada le guste a la gente. Hay algo en vos. Y tu pareja es muy centrada, ella está saliendo del corsé. Me parece fabuloso lo que hacen" (10).

Conforme a los criterios de Más información