A pesar de no ser uno de los cantantes más virtuosos, Agustín "Cachete" Sierra se sigue superando, ganándose un lugar como uno de los favoritos del certamen. Acompañado de Inbal Comedi, el actor llegó a la pista del Cantando 2020, y se sometió a una divertida prueba en la que Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron si le gustaba alguna de las participantes.

Primero le consultaron si se vería con alguien como Charlotte Caniggia, y Cachete confesó: "Es demasiado, quizá. Muy para afuera, igual está en pareja". Luego le consultaron por Karina Jelinek, sobre la que Ángel le comentó que era "una recandidata", y Sierra dijo: "Vos me buscás gente que no es mi perfil. Yo soy mucho más tranquilo de lo que vos pensás". Y luego de ese divertido ida y vuelta comenzaron con la interpretación de "Vasos vacíos".

Al momento de puntuar, Nacha Guevara destacó: "Cuando se les da tarea, las cosas suceden de otra manera. Y me gustó mucho cómo él se presentó, pero después se desarmó un poquito. La afinación más o menos, Inbal sí muy bien, es la vez que mejor te vi. Pero él tiene que trabajar la afinación, en Agustín hay una evolución" (7).

En su turno, Karina "la princesita" Tejeda exclamó: "Lo de hoy es para aplaudir. Estoy muy contenta de verdad. Son una pareja a la que le cuesta mucho, y la jugaron por el lado de la actuación, y los dos se lucieron un montón. Yo noto un gran progreso. Me gustó mucho" (6). Oscar Mediavilla, por su parte, coincidió en que el número estuvo muy bien, y agregó: "Me alegra porque no es muy común que los artistas que no cantan bien aprendan a cantar tan rápidamente" (6).

En el cierre, Moria Casán destacó que le gusta mucho Cachete porque es "súper respetuoso, tiene buena mirada, y me gusta que lo interprete hablado" (voto secreto).

