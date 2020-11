Cantando 2020: Carmen Barbieri disparó contra quienes pidieron que la echaran Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 00:45

"¿Pensaron que no iba a volver nunca? Vi que muchos de mis compañeros dijeron que querían que me rajen si no llego a la sentencia por estar en el teatro. Luisa Albinoni, Jey Mammón... Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Me tienen miedo como competencia. No hay que matar a la competencia, hay que ganar. Si un día me toca la sentencia y estoy en el teatro, vengo. Llego", aseguró Carmen Barbieri, antes de presentar una versión de "Esta noche vi llover", de Armando Manzanero, en Cantando 2020.

Tras escucharla cantar junto Mariano Zito, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7): "¿Por qué los bailarines interfiriendo entre ellos? Aquí sobraban. Los interrumpían. Les quitaban la intimidad que necesitaba este tema. Sé que no es la responsabilidad de ustedes, pero no tuvo sentido. Estuvo bien, pero no me mató; es un bolero hermoso y ustedes podrían haberlo hecho tan bien...".

A su vez, Karina "La Princesita" (7) agregó: "Quiero destacar que no se olvidaron la letra. Estuvieron afinados y metidos en la canción. Los boleros son lo que mejor les queda. No me puso la piel de gallina ni me emocionó, pero estuvo bien hecho".

"Yo cierro los ojos y veo qué me pasa. Y me llamó la atención que Mariano al final estuvo preocupado por llegar a esa nota con seguridad. Igual, tuvieron una buena performance", expresó el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán indicó: "Carmen estás muy bien en este último mes", y despertó el llanto de la participante. "Me costaba mucho volver a ser yo, por todas las cosas que pasamos. Y digo 'pasamos' porque le pasaron a la familia.Pero me divierto en esa productora que tanto quiero. Porque me sacan de un pozo, de una gran tristeza que pasé. Me dieron un hachazo; me quitaron el hacha y quedó la cicatriz. Me cuesta. Moria me conoce. Lo ve. Se da cuenta", reconoció Barbieri.

Luego, Casán (6) continuó: "Tiene mucho que ver Flavio (Mendoza, director de la obra Un velorio o un estreno). Te ha domado. Te puso en línea disciplinaria. Apareció otra mujer hoy. Estás elongada, sonriente y con los ojos brillantes. Para mí, hoy estuvieron regular".

Entonces, llegó el momento en que los participantes se enfrentaron con el bolillero que debutó en el certamen este lunes y que define la suerte de cada pareja, restando o sumando puntos. En este caso, el azar estuvo de su lado: sumaron 5 puntos.

Conforme a los criterios de Más información