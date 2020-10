Cantando 2020: cuáles son las parejas que se enfrentarán en el duelo

Laura Novoa, Paula Trapani y Cachete Sierra, a duelo Crédito: Prensa LaFlia

El ritmo de grandes canciones de novelas del canal trece llegó a su final, y por ese motivo Ángel de Brito y Laurita Fernández procedieron a dar la lectura del voto secreto, que estuvo a cargo de Oscar Mediavilla.

Mientras los participantes tomaban la palabra, algunos vía zoom y otros de manera presencial, Lizardo Ponce aprovechó para hacer su descargo frente a quienes lo acusaban de haber participado de una fiesta clandestina. Cuando Ángel lo invitó a explicar qué había sucedido, el influencer y periodista expresó: "No estuve en ningún lugar clandestino. Trabajé y por eso fui a dos eventos, cumplí los protocolos y las medidas de seguridad. No entiendo por qué dijeron que era clandestino. Soy una persona muy responsable y trato de hacer las cosas como se tienen que hacer. Lo que quiero decir es, ¿por qué se me acusó a mí cuando había mucha gente del medio en los dos lugares? Yo voy a seguir trabajando mientras pueda".

Mientras la lectura del voto secreto avanzaba, y eran pocos los participantes que quedaban en la zona de duelo, llegó el turno de Laura Novoa. La actriz tuvo un momento de mucha tensión con su compañero, Patricio Arellano, después de una fallida presentación. Si bien los conductores y los jurados intentaron indagar qué sucedía entre ellos, Laura prefirió guardar silencio. Luego De Brito confirmó que ambos iban a duelo, y le informó a Novoa que Arellano, por lo sucedido, sufrió un ataque de angustia.

Finalmente, fueron tres los famosos que quedaron en la cuerda floja: la mencionada Laura Novoa, Agustín "Cachete" Sierra y Paula Trapani. Ellos se enfrentarán el martes, en un duelo del que saldrá el nuevo eliminado.

