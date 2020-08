Laurita Fernández recibió mucho apoyo por los dichos de Nacha Guevara. Crédito: Jorge Luengo

26 de agosto de 2020 • 00:57

La semana comenzó con un enfrentamiento que comenzó en el Cantando 2020, y a lo largo del martes se trasladó a las redes sociales. Un comentario desubicado de Nacha Guevara hacia Laurita Fernández -que pretendió ser un chiste pero le cayó a la conductora como un balde de agua fría- desencadenó una catarata de mensajes en apoyo hacia la bailarina, al mismo tiempo que duras críticas hacia la jurado.

Ya el lunes, la noche donde sucedió el lamentable episodio, Guevara se había mantenido firme en su postura, e incluso había acusado a su interlocutora de no tener "sentido del humor". A juzgar por lo que pasó después, nadie lo tuvo o, lo que es más probable, lo que dijo no tuvo nada de gracioso.

En el comienzo del programa del martes, y siendo que el incidente se originó en el marco del programa, Ángel de Brito le dio a Nacha su derecho a réplica, en función del alcance que había tenido el cruce. Así, Guevara ensayó una respuesta que sonó a pedido de disculpas, pero hasta por ahí nomás.

"Mientras estaban todos insultando, puteando, criticando, nosotras ya habíamos hablado, arreglado lo que había pasado y ya estábamos durmiendo tranquilas -comenzó aclarando Nacha-. Así que este tema para nosotras es como el periódico de ayer. A muchas personas yo les diría '¿Por qué no se compran una vida?'".

A pesar de que Fernández asentía con la cabeza mientras escuchaba, se permitió interrumpir a su colega para "agradecer mucho todos los mensajes de ayer, la verdad es que fue un momento muy incómodo. Pero es verdad, ya hemos hablado en privado y la idea es pasarla bien y que estemos todos cómodos".

Con más detalles sobre la conversación entre ambas, y como una forma de dar el tema por terminado, Nacha Guevara tomó nuevamente la palabra, y mirando a cámara explicó: "Está todo bien. Ayer, cuando llegué a casa le mandé un mensaje diciéndole: 'Lamento haberte incomodado, no sabía que era una zona tan sensible', porque la verdad es que no la conozco tanto. Pero si es así, nunca más se hablará del asunto, así que está todo bien. Duerman tranquilos".