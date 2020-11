Cantando 2020: después de Las Primas, Flor Torrente probó suerte con un tema de Adele Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 00:18

Después de haber interpretado un tema de Viejas locas y otro de Las Primas, Flor Torrente volvió al escenario de Cantando 2020 con una nueva apuesta con la que siguió apostando a mostrar su versatilidad: "Someone Like You", el éxito de Adele.

Tras escuchar a la actriz y a su compañero, Mich Hersch, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9): "Me gustó mucho. Al principio entraste muy insegura. Lindas las proyecciones, acompañaron. Muy bien. Emocionalmente bien, también. Vi una lagrimita por ahí".

"Es un tema sentido desde el comienzo hasta el final. La primera estrofa no estuvo sentida, pero después sí. Las voces juntos en el estribillo no me gustaron y Flor desafinó en dos ocasiones, pero no estuvo mal", sumó Karina "La Princesita" (6).

El dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, a su vez, indicó: "Cantaron un tema precioso y sonó lindo. Solo un titubeo en la entrada, pero me gustó". Moria Casán (3), en tanto, expresó: "Lo que a la mayoría le suena bien, a mí me suena fatal. Lo siento. No me gustó".

En esta ronda, las parejas deben enfrentarse a un bolillero que puede sumarles o restarles puntos al azar. En este caso, la pareja obtuvo 5 puntos más.

Conforme a los criterios de Más información