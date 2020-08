Cantando 2020: emulando a Lía Crucet, Carmen Barbieri se llevó las mejores críticas de la ronda de cumbia Crédito: Prensa Laflia

La primera famosa en salir al escenario de Cantando 2020 en la noche de martes fue Carmen Barbieri. Para esta ronda de cumbia, la capocómica eligió "La güera Salomé", y tuvo que darle explicaciones a los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito por su elección, luego de que en las redes sociales se indicara que ya había interpretado esa canción en otro programa.

"Yo hice Tu cara me suena, y en una de las galas hice a mi querida Lía Crucet", dijo en referencia al ciclo de Telefe del que participó en 2015. "Pero esta vez, no la voy a imitar. Mi coach me dijo que no tengo que tener nada de ella", explicó la participante. Luego, junto a Mariano Zito brindó una performance con mucha energía.

"Me gustó mucho porque tuvo lo que estamos pidiendo: alegría. Jugaste, te divertiste, te atreviste. Además, manejaste mucho mejor el aire. Te moviste mucho más y te alcanzó mucho más el aire. Me encantó", comenzó su devolución Nacha Guevara, dueña del voto secreto durante esta ronda.

Karina La Princesita (8) coincidió: "Por fin llegó la alegría. Te olvidaste la letra un montón de veces, pero de todas maneras el espíritu fue más importante". "Me pareció encantador, delicioso, una fiesta, un gran carnaval. Estuvieron fantásticos los dos y Carmen siempre es como un toro saliendo a la plaza a como dé lugar. Estoy de acuerdo con mis dos compañeras", sumó Pepito Cibrián (10).

Por último, Moria Casán (10), indicó: "Al fin un show con pasión, adrenalina y energía. Veníamos de un embole... El programa es divino, pero lo de ayer... ¿Será el Covid que todos vienen con miedo? No me di cuenta de que se olvidó la letra, me importa que me brinden un show y me den ganas de pararme". De esta manera, la pareja consiguió 28 puntos, la calificación más alta de lo que va de la ronda.