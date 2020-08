Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 00:50

Se ve que extraña. Con el Bailando en suspenso, Lourdes Sánchez regresó a la pista del programa para acompañar a su amiga Sofía Morandi. Y lejos de mantener el perfíl bajo, la bailarina tomó el micrófono y se llevó puesto a varios.

Mientras Sofía y su compañero Bruno Coccia intentaban encauzar la charla hacia "¡Corre!", el tema de Jesse & Joy que eligieron para la segunda ronda, Lourdes pidió BAR en el Cantando 2020, al que ella representaría porque: "Como cantante, muchas veces no estoy de acuerdo con el jurado. De eso se trata el show".

A pesar de no ser considerada popularmente cantante, Sánchez grabó el disco de canciones infantiles El universo de Lourdes, y reconoció que toma periódicamente clases. A su juicio, acreditación suficiente para poder evaluar al resto.

Como siempre la devolución comenzó con Nacha Guevara, quien criticó duramente la escenografía (compuesta por unas lamparitas colgantes): "Ustedes no tienen nada que ver con eso, pero yo lo veo. Si ponemos algo así lo ponemos a lo bestia, es mejor una proyección bien elegida que eso". Mientras tanto, Lourdes estaba muy concentrada con el celular. "¿No estarás tuiteando en contra del jurado como hacés todas las noches, no? Porque yo te sigo y te leo", la mandó al frente Ángel de Brito, y aunque ella al aire lo negó, esto era lo que podía leerse en ese momento en su red social: "No estamos en Broadway, demasiado que hay focos".

Como siempre la mejor defensa es el ataque, a su turno La princesita fue directa con la invitada: "Acá hace falta una quinta silla para Lourdes. Tiene que hablar alguien que sepa, como vos.".

Pepito Cibrián no coincidió con su colega y celebró tanto la interpretación como la escenografía, su voto secreto se conocerá al final de esta semana. Moria Casán cerró la rueda haciendo referencia a una grieta generacional, tema del que Morandi se había ocupado en sus redes: "Yo me defino como atemporal, porque lo único que no elegí en mi vida fue el día en el que nací. En este país la palabra 'vieja' es muy descalificadora, pero en otros lugares implica sabiduría". Sofi y Bruno se fueron con veinte puntos, y la incógnita del cuarto puntaje, aparentemente, auspicioso.

Lourdes Sánchez decidió evitar una nueva confrontación, y se resguardó en la virtualidad para continuar sus ironías hacia el jurado: "Dios me deprimí. Espero que alguien le diga algo". Eso sí, es probable que regrese cuando llegue el momento de los tríos.