Cantando 2020: Floppy Tesouro cruzó a Karina "La Princesita"

Floppy Tesouro se animó a interpretar un clásico de Spinetta Crédito: Prensa LaFlia

1 de septiembre de 2020 • 01:05

Muy cerca de culminar el ritmo de rock nacional en el Cantando 2020, Floppy Tesouro se animó a ingresar a la pista para cantar, junto a Pablo Turturiello, un verdadero clásico de Luis Alberto Spinetta, "Seguir viviendo sin tu amor". Pero la performance se vio empañada por un cruce entre la vedette y Karina "La Princesita" Tejeda.

Luego de la presentación, Nacha Guevara consideró que a la canción le faltaron matices, y agregó: "Pablo, vos tenés muy buena voz, tenés mucho ángel y frescura, tenés muchas posibilidades. Floppy, vos estás desafinando" (6). Karina en ese momento comentó que los cantantes cuando desafinan lo advierten, y esa observación disgustó profundamente a la participante, que opinó que no le extrañaba esa frase, y le exclamó: "No me mirás a la cara. Yo todo lo que tenía para decir, te lo dije en la cara. Vos diste notas y generalizaste hablando de mí y de otros compañeros. Me dolió que digas que no tengo humildad, porque no me conocés y tengo mucha humildad". La cantante no quiso entrar en discusiones y le respondió: "Yo no ataco, tómenselo como quieran, ya no me interesa".

En ese momento, Tesouro quiso agregar: "Me angustia, me molesta que se digan cosas que no son. Muchos colegas panelistas dicen que saqué un disco porque me lo pagó mi marido. A mí nadie me regaló nada". Y con la intención de concluir, La Princesita expresó: "Me pareció que se jugaron más por lo emocional. Pablo, me gustó lo que hiciste con los matices, el canto de Floppy me pareció que estuvo correcto, pero entiendo las limitaciones. Me gustó," (7).

En el tramo final, Oscar Mediavilla confesó que Spinetta es su artista de mayor admiración, y les otorgó un cinco, mientras Moria Casán aseguró: "Son hermosos, tienen ganas, y me gustó mucho" (voto secreto).