Flor Torrente a tono con el archivo de Araceli Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 00:57

Una de las últimas participantes del ritmo centrado en grandes canciones de novelas del canal trece encontró a Flor Torrente homenajeando a su madre. Lookeada con un jardinero amarillo, como los que lucía Araceli Gonzáles en La banda del Golden Rocket, la joven artista entonó el popular tema de esa novela.

En la previa, Flor habló sobre los recuerdos que aún conserva de esa época: "Revive un montón de cosas, yo tenía tres años, y mamá 23. Ella me llevaba a todos lados, yo era como un monito. Estaba fascinada, a mí me encantaba". Y dicho eso, junto a Michel Hersch se metieron de lleno en la canción.

En la devolución, Nacha Guevara los felicitó, pero observó algunas desafinaciones: "Estuvo bien, pero le faltó polenta. Ustedes siempre están bien" (7). Luego Karina "La Princesita" Tejeda consideró que no tenía nada ni para corregir ni para destacar: "Pero sí puedo pedir que no solo canten bonito y ya, sino hurgar un poquito más en lo profundo, que no sea solamente lo correcto. Es hermoso verlos, al oído es agradable, pero siento que pueden dar más y todavía no lo hicieron" (7).

En su turno, Oscar Mediavilla no mostró ni demasiado entusiasmo, ni demasiada desaprobación: "No lo hicieron mal" (voto secreto). Por último, Moria Casán aseguró que la pieza no le transmitió nada: "Faltó que me diera placer. Me pareció, Michel, que empezaste en otro tono y vos, Flor, te esforzaste muchísimo para llegar al tono de él. Algo raro sentí, como una vacilación, pero no me transmitieron cosas. No me entregaron nada, lamento decirlo, vos Flor y Michel tienen mucho carisma, pero esta vez no me gustó" (5).

Conforme a los criterios de Más información