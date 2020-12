Cantando 2020: Flor Torrente no pudo cumplir su sueño de cantar con Las Primas, pero se lució con "El estudiante" Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2020 • 01:57

"Yo quería cantar con Las Primas", se quejó Flor Torrente en broma este viernes, en la previa de una nueva actuación en Cantando 2020. Su frase no fue casual. En una ronda en la que los participantes elegían al azar sus temas, le tocó "Saca la mano, Antonio", un tema que había sido desechado por otros y que ella aceptó sin reparos. Pero lo que ocurrió luego de aquella presentación no fue lo que ella esperaba: tanto Nacha Guevara como Oscar Mediavilla tuvieron palabras poco amigables para con el grupo y su música, lo que generó un enfrentamiento mediático con las miembros originales del conjunto.

Tras la polémica, Torrente no dudó en salir a apoyarlas y pidió cantar con ellas. Ángel De Brito, entonces, le prometió que ese deseo se cumpliría en esta ronda, que la producción denominó curiosamente "carnaval carioca", pero que en realidad intenta llevar al escenario esos temas que "no pueden faltar en una fiesta". Finalmente, ese encuentro no ocurrió y Torrente y su compañero, Michel Hersch, debieron interpretar una versión de "El estudiante", de Los Twist.

Tras escucharlos, la primera den dar su devolución fue una molesta Guevara, dueña del voto secreto: "Mucha energía y trabajo. Sacaron agua de las piedras. Muy bien ustedes y la coreografía, pero tiene un límite esto. Eso tiene un valor: saben defender lo que les ponen adelante, pero yo me aburro con este ritmo"."En esta ronda, más que fijarnos si desafinan, lo importante es si nos divierten o no. Los personajes que interpretaron estuvieron geniales y vocalmente, a pesar de estar saltando todo el tiempo, también", sumó Karina "La Princesita" (10).

"Yo fui abanderado en la primaria. Después se separaron mis viejos y me echaron, y a partir de ahí desbarranqué", rememoró su paso por el colegio Mediavilla (10). Y continuó: "Pipo Cipolatti es un gran amigo y una gran persona. Esta canción es todo un himno. Los condimentos para que esto funcione no son muchos: hay que ponerle swing, diversión, entrega, vender la historia... Fue muy lindo lo que hicieron hoy. No llegó a conmoverme, pero fue interesante".

"Qué 'descolocante' es este carnaval carioca... Está buenísimo. Lo que se necesita siempre es alegría, humor. Y para el show, se necesita algo más. Las cosas populares siempre son ninguneadas. Lo hicieron muy Festilindo. Es muy difícil, porque no da para bailar sino para saltar... Es difícil lo que hicieron. Y lo hicieron muy bien", cerró Moria Casán (7).

Conforme a los criterios de Más información