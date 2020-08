Cantando 2020: Flor Torrente se metió con un tema de Lady GaGa y generó polémica Crédito: Captura de pantalla

En la última jornada de la primera ronda de Cantando 2020, la encargada de romper el hielo fue Florencia Torrente. La actriz y su compañero, Michel Hersch, se jugó por un tema de Nace una estrella, interpretado originalmente por Lady GaGa y Bradley Cooper, "Shallow".

Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Estás muy linda, Flor. Cuando se los vio entrar se vio una linda pareja. Flor, estuviste más conectada. Son muy atrevidos porque Lady GaGa es una cantante extraordinaria, pero estuvieron bien. Como debut, estuvo buenísimo".

"Cuando se elige una canción tan conocida que emociona tanto, hay que superarla o igualarla. No me pasó. Estuvo correcto, pero esperaba sentir una emoción que no llegó", sumó Karina La Princesita (7).

"Bajaste las escaleras como una vedette, pero creo que el vestido te complicó los movimientos. Como no hablo inglés, no sé qué fue lo dijeron. No me movilizó. La pronunciación no me pareció perfecta; no entendí cómo pronunciaban. Esos zapatos que tiene Michel no se los puede poner, no tiene nada que ver con el resto del vestuario", expresó Pepito Cibrián (7).

Por último, Moria Casán, dueña del puntaje secreto, expresó: "Flor es un cachetazo a la genética. Si hay algo parecido a la perfección, es Flor Torrente. Si encuentro a tus padres por la calle, les pego. A mí, me hizo mal todo. No me gustó nada. Lo único que entendí fue 'shadow', 'sombra, sombra, sombra'. No se entendió nada el idioma. A mí no me molesta el inglés, me gusta, como todas las lenguas; en el español, incluso, a veces me parece que me van a escupir".

Con 22 puntos, la hija de Araceli González se posicionó, al parecer, fuera de la zona de peligro, de cara a la sentencia que dará a conocer a la primera pareja eliminada del certamen.