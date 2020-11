Cantando 2020: el fuerte y sentido consejo de Moria Casán para Cinthia Fernández Crédito: Prensa LaFlia

"Me quedé con los 'chiculines' y el ojo de Iliana Calabró y ahora me enteré de que el tema fue por la caída del Muro de Berlín. Ahora soy más culta", bromeó Cinthia Fernández sobre la canción que le tocó interpretar en esta nueva ronda de Cantando 2020: "Libre", de Nino Bravo. Luego contó que cuando regresa a su casa después del programa, le pide a su compañero, Facundo Magrané, que la llame porque tiene miedo de quedarse dormida mientras conduce.

La primera en darle su devolución fue Nacha Guevara (6). "Son una pareja que me gusta, pero la canción no funcionó. Este tipo de canciones puede resultar cursi si no se le da la fuerza necesaria. Y, en este caso, quedó como que no significaba nada cuando tiene un gran significado. No vi en ninguno de los dos un compromiso con la libertad de la que habla el tema. Hay que tener garra para hablar de la libertad, que es el valor más buscado. No vi eso, vi una cancioncita".

Karina "La Princesita", dueña del voto secreto, dijo en su turno: "Facu, bien; porque sos cantante. Cinthia, sin serlo, podés transmitir un montón; me pasó cuando cantaste 'Malo'. Sin embargo, hoy no sentí nada. En ella huno algunas desafinaciones, pero no fueron muy importantes. Lo único que me gustó fue el final".

Por su parte, Oscar Mediavilla (4), que fue jurado también de la primera edición de concurso que terminó ganando la hija de Juan Carlos Calabró, expresó: "Las canciones llevan a la cúspide a los artistas o los hunden. Defender esta canción no es nada fácil: hay que meterse muy profundamente en la interpretación. Y, en el caso de ustedes, fue un cuento fugaz. Comparada con la interpretación de Iliana Calabró, estuvo bien. Sobre todo, porque sus primeras interpretaciones fueron tremendas y llegó al final de la misma manera, pero logró una gran empatía con la gente. Estas canciones hay que encararlas desde la pasión y el compromiso. Quizá, ni siquiera bailar, solo comprometerse con lo que la letra dice".

Por último, Moria Casán indicó: "Te escuché decir que te tienen que hablar los chicos a la noche cuando vas manejando para no dormirte. ¡No hagas eso! Tomate un taxi, buscá alguien que te lleve. Vos que conseguís tantas cosas... Eso es muy peligroso. Si te pasa algo, las nenas se quedan sin mamá. ¡No vayas manejando a tu casa de vuelta!", recomendó, azorada, la jurado.

"A mí no me pareció tan terrible la presentación. Hicieron lo que pudieron con una canción de los 60. Para mí Nino Bravo ya está momificado. Ella desafinó un poquito y él le puso mucho histrionismo. Creo que la libertad para ustedes es lo que están haciendo ahora. Para la próxima, quiero más contacto visual entre ustedes. Igual, no me desagradó", cerró Casán (7).

