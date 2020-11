Cantando 2020: Gladys "La Bomba Tucumana" cantó "Mi perro dinamita" y se llevó el mejor puntaje Crédito: Prensa LaFlia

"Que yo sepa, no tengo un bozal legal, pero no quiero hablar más. Yo quería mi auto y me lo devolvieron. Fue un pacto de adultos y decidimos no hablar más uno sobre el otro. Un besito y que sean felices todos", con esa frase, Gladys "La Bomba Tucumana" dio por concluido en Cantando 2020 su conflicto legal y mediático con su expareja, Sebastián Escacena.

De quien sí quiso hablar es del hombre con el que comparte su presente. "No vamos a poner rótulo de novio, pero le mandamos un besito a Emiliano: es una gran persona. Tiene una educación muy linda y muy humilde, similar a la mía. Ojalá lo inviten algún día, porque canta muy bien", expresó la intérprete de "La pollera amarilla".

Luego de escucharla cantar junto a su hijo Tyago Griffo "Mi perro Dinamita", de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9). "Muy bien. Entraron con alegría y energía. ¡Lo que pueden hacer un novio y un auto! Me encantó. Tyago está cantando divino y el rock te queda muy bien. Me tiraría a hacer algo por ahí. Gladys estuvo muy suelta".

Karina "La Princesita", dueña del voto secreto en esta ronda, expresó: "Gladys, Gladys... ¡Hoy no te olvidaste la letra! ¿Qué tomaron hoy? Fue increíble. Me encantó". Por su parte, Ángel De Brito quiso saber entonces si la jurado estaba de novia, basándose en una "investigación" de la influencer Juariu. "No. Qué vergüenza. No estoy de novia, pero estoy bien. Estoy charlando con alguien. Mucha charla", se sinceró, mientras en las pantallas se mostraba el rostro del caballero que conquistó el corazón de la cantante.

"También estoy charlando con una chica", bromeó Oscar Mediavilla. "Me encantaron. Es la primera vez que escucho a Gladys despegándose de cantar tropical. Ella suele dejar esa impronta y esta vez no pasó. Tyago canta increíblemente bien. En cualquier momento vamos a hacer algo juntos", agregó el productor, que los puntuó con 10.

Por último, Moria Casán (10) indicó: "Tuve un orgasmo auditivo. La rockera de Gladys me encantó. Se apartó de lo de ella, y ahí está la ductilidad del artista. Él, muy genial, tiene una gran facilidad para adueñarse de todos los ritmos. Me gustó muchísimo".

