Cantando 2020: Gladys "La Bomba Tucumana" perdió el súper duelo cantando uno de sus hits Crédito: Prensa LaFlia

5 de noviembre de 2020 • 00:35

En su primera batalla del súper duelo de Cantando 2020, Gladys "La Bomba Tucumana" recurrió a uno de sus clásicos: "Resistiré", el éxito de Gloria Gaynor que ella versionó hace más dos décadas. Sus competidores fueron Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez, que eligieron brindar una versión de "Bésame mucho".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Karina "La Princesita". "Hubo excelencia en los cuatro. Tyago (Griffo), me encantó cómo llevaste la canción y Gladys, a mí me gusta mucho lo que hacés, pero tenés que volver a la confianza que tenías antes. Luisa y Lautaro, ustedes me hicieron creer que se querían besar. Elijo a la pareja dos", indicó.

Oscar Mediavilla, a su vez, explicó: "Estuvieron muy bien los dos, pero elijo a Luisa". Y Moria Casán, coincidió: "Me creí todo el acting de Luisita. Me quedo con esa pareja".

Flavio Mendoza, juez invitado durante esta instancia del concurso, sumó: "Soy fan de los cuatro, es muy difícil, pero elijo a la pareja número uno". Por último, Nacha Guevara, cerró: "Muy bien dicho, Albinoni. Es importante decir bien además de cantar. Pero como ya ganaron, voto a la pareja uno".

De esta manera, la actriz y su compañero se ganaron el pasaje al próximo ritmo mientras que Gladys y su hijo deberán seguir midiéndose con otras parejas en el súper duelo para asegurarse su permanencia en la competencia.

