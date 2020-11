Cantando 2020: la gran noche de Agustín "Cachete" Sierra, a puro rock and roll Crédito: Prensa LaFlia

En una noche muy especial, atravesada por la muerte de Diego Maradona, la segunda pareja en salir al escenario de Cantando 2020 fue la conformada por Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi.

El actor apareció, conmovido, con una remera del ídolo deportivo y expresó: "Es una noche difícil. Me crié viendo futbol. Y Diego fue lo más grande que tuvimos a nivel futbolístico. Es un privilegio que haya sido argentino. Es un día que no quería que ocurriera nunca. Estamos todos conmocionados. Quiero mandarles un beso a Dalma, a Gianinna y a toda su familia".

Luego, recordó el momento en el que conoció a Maradona: "Fue en La noche del Diez. Era mi ídolo y moví contactos para poder sentarme en la tribuna. Todavía conservo la pelota que me regaló. Fue el único que logró que toda la Argentina estuviera unida, en un contexto muy difícil. Por eso es el más grande. Nació sin posibilidades y llegó a lo más alto del mundo. Es difícil imaginar como reaccionaria uno con tanto éxito, con tanto poder. Fue un mito viviente".

Luego, junto a su compañera, el actor brindó una versión de "El rock del gato", de Los Ratones Paranoicos. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Me parece que es la mejor noche de Agustín. Todo fue lindo: la puesta, la interpretación... Me gustó mucho. Y la afinación estuvo mejor. Casi todas las notitas estuvieron en su lugar. Supiste acomodar tu energía y salió lindo. Se comunicaron muy bien".

"Bien. Yo siento que Inbal esta siempre baja de energía. Lo que yo aprendí de mi paso por el Bailando es que los movimientos hay que exagerarlos, porque en cámara se ven normales. Hay que agregarle más fuerza. No me quiero hacer la especialista, pero es solo un consejo. Las desafinaciones que hubo en Agustín no fueron tan graves para su nivel local", agregó Karina "La Princesita" (6).

Por su parte, el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, indicó: "Agustín habla muy bien. Entonás. Tocás las notas, algunas las acariciás, otras no, pero vas a avanzando paso a paso. Inbal cantás bien, no sé cuál es el tema con la energía. Yo a veces tengo la energía espantosa y otros días me elevo al cielo. La puesta estuvo muy buena".

"Coincido con el maestro: sos un hombre muy encantador que seducís con el buen hablar que tenés. Sos genuino. Me encantó porque tuvieron mucha actitud corporal y vocal. Inbal se tiene que tirar más a la perra que tiene adentro. Jugátela. De cualquier manera estuvieron muy bien. Me dieron ganas de bailarlo", cerró Moria Casán (10).

Luego, los participantes debieron someterse al bolillero que, durante esta ronda, puede sumar o restar puntos al azar. En este caso, no tuvieron suerte: les tocó un -4.

