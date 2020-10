Cantando: el fallido homenaje de Gladys "La Bomba Tucumana" a Mercedes Sosa Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 02:00

Gladys "La Bomba Tucumana" volvió al escenario de Cantando 2020 y no pudo evitar su alegría por la eliminación del concurso de su archienemiga, Micaela Viciconte. Su hijo, Tyago Griffo, también se mostró feliz, pero aseguró que lo que lo llevó a festejar en las redes fue la victoria de su amigo Agustín Sierra. Luego, interpretaron juntos "Luna tucumana", como una suerte de tributo a Mercedes Sosa.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "El arreglo fue muy lento, muy pesado y los tiró para atrás. No fluyó la melodía de este Atahualpa Yupanqui maravilloso. Gladys entró muy nerviosa", destacó.

"Soy tucumana y mi provincia está atravesando un momento muy difícil. Yo ya perdí 6 seres queridos", dijo la cantante. "Buenísimas las chicas de Féminas al principio con los bombos, pero la verdad es que no me gustó", finalizó Guevara.

"Esperé mucho este homenaje, pero no me emocionó. ¿No se sintieron incómodos con el tempo de la canción? Gladys entró mal, con la letra cortada", apuntó Karina La Princesita, dueña del voto secreto en esta ronda. "A mí la zamba, personalmente, no me gusta porque es como más tranquila, pero la elegimos para homenajear a mi provincia y a Mercedes", asumió Gladys. "Estuvo correcto, estuvo bien, pero no se sintió lo que debe sentirse al escuchar esta canción", cerró la jurado.

El jefe de coaches, Sebastián Mazzoni, entonces explicó: "Quiero destacar que la versión es una versión de Gladys, que la propuso porque la cantaba en sus shows". "¿Trajiste algo viejo?", preguntó Angel De Brito. "No, no, es una versión del maestro Lito Vitale, a quien le mando un beso", respondió la participante, incómoda.

Oscar Mediavilla (4) agregó: "Es la primera vez que escucho 'Luna Tucumana' con la entonación de cumbia, algo que Gladys no puede evitar. Y Tyago no se emocionó. Los he visto en otros ritmos y estuvieron muy bien. La zamba no es lo de ustedes".

"En ningún momento vi a Mercedes Sosa ni a Gladys. Parece que el hablar de Mica te da tanto odio que hasta te quita la voz. No vi emoción. Ni tu cara es como la de todos los días. A mí no me gustó", cerró Moria Casán (5).

"Es que estoy muy cansada. El cuerpo ya no me da más", se justificó la intérprete de "La pollera amarilla", que se retiró de la pista con un puntaje bajo.

Conforme a los criterios de Más información