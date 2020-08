Cantando 2020: la incómoda pregunta de Miguel Ángel Rodríguez a Laurita Fernández Crédito: Prensa LaFlia

El jueves, en otra jornada de cumbia, el encargado de romper el hielo en la pista del Cantando 2020 fue Miguel Angel Rodríguez, uno de los participantes más festejados por el jurado. El actor y su compañera, Lula Rosenthal, brindaron una versión de "Una cerveza", el éxito de Ráfaga.

En la previa, Rodríguez contó que en las fiestas es "el tío del casamiento" y que no para de bailar. "Hoy soy un freezer cuatro puertas, tengo los cuatro Ráfaga adentro", bromeó, en referencia a su traje blanco. Luego, sorprendió a Laurita Fernández con una pregunta: "¿Cómo está Nicolás?", refiriéndose al ¿ex? de la conductora, Nicolás Cabré . "Está muy bien", respondió ella algo incómoda. Y entonces, él remató: "Son amores que vienen y se van", haciendo referencia a la canción de apertura de Son amores, el programa que compartió con el galán varios años atrás.

Luego de escucharlos, la primera en brindar su devolución fue Nacha Guevara, dueña durante esta ronda del voto secreto. "Lula, arrasaste. Lo que has disfrutado y lo que te has divertido, me encantó. Miguel, hoy no jugaste como siempre. Vos sos muy juguetón y eso es encantador, pero hoy no te divertiste. Vos sos más loco. Me hubiera gustado verte mucho más exultante. Pero ella me encantó", expresó.

"Me gustó menos que la vez pasada, pero estuvo bien. Me fijé en la energía, pero estuvo muy exigido. Fusionaron cositas, esta vez con un tema mío, y es muy difícil hacer eso. Hermoso, me gustó", sumó Karina "La Princesita" (7).

A su vez, Pepito Cibrián (6) indicó: "La vez anterior me parecieron geniales, pero esta vez no. Miguel estaba 'caidongo'; con ese traje parece una lámpara colgante. Lula canta como los dioses, pero no sé si le faltó ensayo...". Por último, Moria Casán (5) expresó: "No me gustó. La ropa, si bien tiene que ver con la banda, no tiene nada que ver, es como si a los Loco Mía los hubiesen tirado en Florencio Varela, en una bailanta. Das como papá separado con esos anteojos, ya entraste en actitud de tenedor libre, como José Marrone. Eso dejalo de lado un poco. Estás siendo demasiado generoso con tu compañera. Para compensar a ella venís como el tío borracho de la fiesta. Te quiero, pero no me gustó".

"Es un show de egos, en este medio. Acá en la pista, las figuras dejan a sus compañeros de lado. A los 60 años, yo quiero que ella se luzca también. Además, me sirve", justificó el participante. Con 18 puntos, la pareja quedó dentro de la zona de riesgo.