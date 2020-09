Cantando 2020: Jey Mammon y una divertida confesión sobre el Tinder

Jey Mammón junto a Carla del Huerto, su compañera en el Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 00:19

El encargado de cerrar el ritmo actual en el Cantando 2020, es Jey Mammon. En su llegada al piso, el comediante saludó a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, y protagonizó una divertida previa en la que habló sobre su presente amoroso, y las posibilidades de conocer a alguien en redes.

Ante todo, y debido a que su coach dio positivo en coronavirus, Jey aclaró: "Fue un susto grande, así que hicimos doble hisopado. Estábamos sin síntomas pero queríamos saber el resultado para cuidar a los demás. Entonces nos guardamos y nos hisopamos dos veces". Más adelante, él contó que quedar de nuevo en el último lugar de la ronda lo molestó un poco, pero que no quiso hacer notas al salir del programa porque estando enojado, eso es "como mandar un mensaje de texto estando borracho".

Ante esa revelación, Ángel y Laurita le preguntaron si se había arrepentido de algún mensaje, y si había conocido a alguien en los últimos meses. Jey contó que en el contexto de cuarentena, eso no estaba sucediendo, y entre risas confesó: "Estoy en Tinder, y quiero aclarar que el que está en toda las aplicaciones soy yo, y no es un farsante. ¡Un día hubo un perfil falso, me bajaron la cuenta, y tuve que mandar un mail!".

Por último, el actor anunció que la canción elegida para interpretar era "Alba", y contó el origen de ese tema: "Es de Antonio Flores, que se la escribió a su hija Alba Flores, que es Nairobi en La casa de papel. Es una canción de nacimiento". Y de ese modo, y junto a Carla del Huerto, comenzaron el número.

En la devolución, Nacha Guevara fue muy breve y aseguró: "Me gustó, no me dio vuelta esta vez. No fue "wow". Ustedes cantan muy bien, pero pueden mucho más. (7). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda se confesó fan de la pareja, y expresó: "Hoy te vi disfrutándolo, estuvo lindo" (8).

Luego tomó la palabra Seba Mazzoni, el jefe de coach que debutó en el jurado en reemplazo de Oscar Mediavilla. El músico comenzó su devolución elogiando a Jey, y cómo supo mantener la vibra de la canción: "Hicieron armonías en todos los estribillos, y sonaron afinaos" (8). Por último, Moria Casán consideró que la pareja "no llega a explotar", y concluyó: "Son tan buenos, pero se tienen que comunicar más. De todas maneras muy bien (voto secreto).

Conforme a los criterios de Más información