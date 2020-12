Cantando 2020: el jurado llenó de halagos a Pablo Ruiz Crédito: Prensa LaFlia

Tras en duro enfrentamiento con Moria Casán, Pablo Ruiz y Melina De Piano volvieron al escenario de Cantando 2020. La pareja, en esta ocasión, eligió brindar una versión de "Suave", el clásico de Luis Miguel.

Luego de escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (9). "Muy bien presentado el número. Impecable y muy profesional. Podía estar en cualquier escenario. Fue muy lindo verlos. Es muy difícil escuchar un tema que está tan relacionado con Luis Miguel, que es un gran cantante, pero estuvo muy bien cantado. Melina, se te vio más divertida. Me gustó", expresó.

"Es una canción muy monótona. No es una crítica, a mí me gusta, pero hay que saber levantarla y lo hicieron. Me gusta ver a Pablo dando cada vez un poco más", agregó Karina "La Princesita" (8).

Oscar Mediavilla (8), a su vez, indicó: "Hubo un cambio rotundo: apareció el Pablo artista. Hicieron una muy buena interpretación de este tema. A Meli me parece que le faltó un poco de energía, pero hicieron una buena puesta. Es muy difícil hacer un tema de Luis Miguel, y ustedes lo hicieron muy bien".

Por último, Moria Casán cerró: "Me gustó. Estuvo correcto. Pablo empezó hasta a mejorar su look. Cambió tu autoestima. Algo pasó en vos que te hizo bien".

