Miguel Ángel Rodríguez, más rockero que nunca. Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2020 • 01:28

Un actor que canta, o intenta cantar. Gala a gala, Miguel Ángel Rodríguez se reinventa para el Cantando 2020 con mayor o menor fortuna. En el caso del rock nacional, el ritmo dominante en la última semana, la carta de triunfo fue su iconografía, entre popular y urbana.

La parada no fue fácil, y menos a dúo. "Par mil" de Divididos es un tema complejo, con una armonía que hay que seguir, y además hay que tener una voz que, bueno. no es el fuerte del artista.

Y sin embargo, con la garganta rota y su persistente disfonía, Miguel Ángel puso corazón y sentimiento, y salió airoso. En su devolución, Karina La Princesita hizo hincapié precisamente en las dificultades vocales: "Estaría bueno que vayas a un fonoaudiólogo para que vea si estás bien. Yo tuve quistes que con ejercicios se pueden solucionar. Me gustó", y cerró su devolución con un seis.

Previamente, se había visto muy entusiasmada a Nacha Guevara, una mujer que ha sabido aportarle rock hasta al tango, "Me encantó, qué polenta. Se llevan muy bien ustedes, y eso siempre se nota. Es una química que hay que aprovechar", resumió antes de poner un nueve, una de las calificaciones más altas que brindó en lo que va del programa.

Oscar Mediavilla, hombre contundente que a su manera ha intentado toda la semana aportar el "picante" que necesitaba esa silla, puso blanco sobre negro: "No cantás muy bien, pero me caés bien. Tenés mucha actitud y eso sirve. Honestamente me gustó, y viste que cuando te gusta mucho algo no tenés mucho para decir". Siete puntos más que los dejaron en la parte alta de la ronda.

Moria Casán, con su inexplicable e innecesaria insistencia en mechar palabras en mandarín (tanto que Ángel de Brito ya la bautizó como "la mandarina") en sus devoluciones, felicitó a la pareja, la trató de cachonda, dijo que le "gusto" pero no la "mató" y cerró una virtuosa performance con un voto que, a pesar de ser secreto, seguramente coloque a Lula y Miguel Ángel en la próxima etapa del certamen.