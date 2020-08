La conductora acorralada por Ángel de Brito y La bomba tucumana. Crédito: Jorge Luengo

11 de agosto de 2020 • 01:17

Si su faceta romántica siempre generó interés, desde que conduce el Cantando 2020 se ha convertido en tema recurrente. Laurita Fernández brilla en el prime time de eltrece, y mientras algunos fuerzan una asociación con Marcelo Tinelli, documentos fotográficos especulan con una reconciliación con Nicolás Cabré. Ella por ahora se ha mantenido el silencio, pero esas cosas no pueden durar mucho tiempo, sobre todo si tenés a Ángel de Brito como co-equiper.

Luego de las fotos que se filtraron este fin de semana, era obvio que el presente sentimental de la bailarina ocuparía un lugar de especial interés en la pista del Cantando. Lo que nadie esperaba es que fuera Gladys "La bomba tucumana" quien preguntara lo que nadie se había animado hasta el momento: "¿Estás solita, vos?", le disparó la cantante de la nada. Y mientras la rubia quería cambiar de tema con cara de "qué mal que la estoy pasando", la otra insistía: "Quiere desviar el tema, pero se nota".

Apenas fue el comienzo. No había recuperado los colores de la cara cuando, mientras esperaban que Jey Mammón armara su set, De Brito encaró a su compañera: "Podríamos charlar un poco. Te hago una sola pregunta: ¿Nos está viendo?". Ella cortante contestó: "No tengo idea, supongo que sí. Más le vale. Antes de que me preguntes más nada los voy a presentar". Aunque hubo quien entendió que se referían a Tinelli, en realidad el comentario tenía un solo destinatario: Nicolás Cabré.

E inmediatamente se sumó Nacha: "Todos la vimos acompañada el fin de semana, muy bien acompañada. A mí me gusta mirar los pajaritos, pero ella iba mirando 'El' pajarito". De fondo, en la pantalla gigante, la foto en cuestión. Y Laurita mirando la hora para ver cuándo termina el programa, y el mal momento.