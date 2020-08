Lizardo Ponce y un olvido muy importante en su interpretación Crédito: Jorge Luendo / Prensa LaFlia

Luego de recibir un apoyo masivo por parte de los televidentes, Lizardo Ponce siguió en carrera y pudo presentarse a una nueva gala del Cantando 2020. Luego de llegar al piso, lo recibieron Ángel de Brito y Laurita Fernández, quienes anunciaron que la canción elegida para interpretar era "La cobra", de Jimena Barón. Antes de comenzar y acompañado de la cantante Lucía Villar, Lizardo contó que tuvo un cálido diálogo con Nacha Guevara, y que la jurado le dijo: "Lo miré a los ojos y vi algo que me resultó mucho más verdadero, y le hablé a esa parte de él, que insisto que la tiene".

Más adelante, Laurita le peguntó si había recibido algún consejo de Jimena al momento de hacer "La cobra", y Ponce respondió: "Me tiró mucha buena onda, me mandó un video, me ayudó mucho con algunas partes y me dio muchos tips". De ese modo comenzó la interpretación, pero apenas arrancó el número, él quedó paralizado y vivió un duro momento cuando se hizo evidente que se había olvidado la letra. Sin embargo, pocos segundos después se compuso y siguió adelante. Al terminar la canción, confesó: "Estaba nervioso, y no me había pasado nunca olvidarme la letra, mil disculpas, lo ensayamos mucho".

En la devolución, Nacha opinó: "Lo que importa no es lo que pasa, sino cómo resuelve uno lo que le pasa, así que tranqui. Arrancaste bien. Lo que te pasó te desordenó un poco, pero de todos modos yo vi una actitud diferente de la primera vez, así que valoro eso. Lo demás ya pasó" (7). En su turno, Karina "la princesita" Tejeda destacó que si el fuerte de Lizardo no es lo vocal, "se puede potenciar con otras cosas, como con la actitud, que hoy la tuvieron. Y olvidarse la letra es normal, lo importante es resolver" (7).

Pepe Cibrián Campoy opinó que les falta oficio pero que es importante seguir adelante (voto secreto), mientras que Moria Casán concluyó: "Chicos, empiecen a hacer coreo facial, a vos te mata tu actitud insegura corporalmente. Tenés que mejorar la actitud. Me gustó, no pierdan mucho el estímulo de la lucha, vayan todos los días a trabajar con la misma pasión" (6). De esa manera y a pesar del olvido, Lizardo resolvió su accidente con actitud y así pudo salir victorioso.