Cantando 2020: Lizardo Ponce volvió a tener problemas con la letra

Luego de haber sacado el único comodín que le posibilita elegir el tema que interpretará la semana próxima, volvió Lizardo Ponce al escenario de Cantando 2020. Antes de revelar la canción elegida, junto a su compañera, Antonela Cirillo, el influencer presentó una versión de "Mi enfermedad", el tema de Andrés Calamaro que popularizó Fabiana Cantilo.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto: "Rítmicamente, Lizardo está más seguro. Las notas finales, las abandona y ella no; y eso queda raro. Siempre empieza chiquito y termina como debería haber empezado. Anto siempre está impecable. Trabajen esas cositas".

"No voy a decir que Lizardo está cantando bien, pero está desafinando menos. Hoy tuvo solo una desafinación grave. Anto es perfecta. Esta canción no es lo que más me gustó de ella, porque está para mucho más. En un momento, en el puente, Lizardo cantó otra cosa y Anto otra. Y claramente fue él quien se equivocó. Si no hubieras bajado la cabeza, nadie se hubiera dado cuenta. Muy bien Anto que te miró dándote ánimo para seguir. Disimulalo más. La nota del final estuvo perfecta en los dos", sumó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla (5), a su vez, consideró: "Anto defendió muy bien esta canción, que no es de mis preferidas. Para que Lizardo afine, habría que zamarrearlo, para ver si arranca. Sus millones de seguidores están esperando eso. Tal vez ocurra en Cantando 2026. Falta determinación".

Por último, Moria Casán (5) agregó: "Anto estuvo como siempre bien, regia, y él estuvo bien en las partes en las que cantaron juntos". Por falta de tiempo, en influencer no reveló cuál será el tema que interpretarán la semana próxima.

