Cantando 2020: Lola Latorre se llevó el mejor puntaje de la noche Crédito: Prensa LaFlia

4 de septiembre de 2020 • 00:50

Después de haber fingido un ataque de llanto luego de la devolución de Oscar Mediavilla, volvió al escenario de Cantando 2020 Lucas Spadafuora y no pudo evitar referirse al acting que muchos creyeron cierto. "No me hables del llanto del otro día, porque me angustio en serio", bromeó, otra vez. Luego, junto a Lola Latorre brindó una versión de "Cuando me enamoro", de Banda XXI.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). La intérprete de "Somos los patitos feos" consideró: "Hay progreso. Lucas está más suelto, se divierte más, con más energía. En Lola noto un progreso pequeño en la afinación. La energía fue mejor. Hubo un cambio bastante notorio".

A su vez, Karina "La Princesita", dueña del voto secreto, sumó: "Lucas tiene voz de cuartetero. Me gustó mucho que se soltaran. Es la primera vez que veo a Lola disfrutando la canción y a la vez segura con el cuerpo y con la voz. Es la primera vez que lo que hicieron me gustó".

"Lola, te vi mucho más suelta en los movimientos, pero sigue habiendo problemas de afinación. Lucas, estabas bastante bien. El otro día te creí y te iba a recomendar un psiquiatra", expresó Oscar Mediavilla (5). Por último, Moria Casán (9) indicó: "Tienen química y son un fuego. Me encantó. Es una pareja con identidad, no solo me dan ternura, tienen esa cosa de la juventud".