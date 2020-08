Cantando 2020: Mariana Brey estalló contra Floppy Tesouro y recordó un viejo incidente en un hotel Crédito: Prensa LaFlia

El lunes, Mariana Brey iba a cerrar la noche del Cantando 2020, pero a último momento, ese lugar lo terminó ocupando Floppy Tesouro. Ese cambio generó una ola de rumores y el enojo de la panelista, quien este martes explicó con lujo de detalles su versión de los hechos.

"Me molestó su actitud. Cuando ella sabe que estoy por salir, sale corriendo al control a decir que ella tiene una hija. Todos tenemos hijos, familia, todo. Yo no me fui enojada porque estaba producida ni porque estaba mi familia en el estudio. Me molestó su actitud, y no es personal, hubiese reaccionado así con cualquiera. Yo no comulgo con eso ni lo hubiese hecho", explicó la integrante de Los ángeles de la mañana.

Luego de que la conductora Laurita Fernández asegurara que nunca ocurrió algo similar en el "Bailando por un sueño", Angel De Brito recordó que la mala relación entre Brey y Tesouro comenzó hace varios años. "Vos me contaste que se quiso levantar a tu marido", disparó el conductor. La panelista, entonces, recordó: "Fue mi exmarido, que es muy buen mozo. En ese momento ella se debe haber sentido atraída por él. Pasó en un hotel, en una fiesta. Fue hace más de diez años. Quizá no sabía quién era él. Ella me lo desmintió tiempo después".

Tesouro, desde su cuenta de Twitter, salió al cruce de sus palabras. "Yo no fui a los gritos a ningún lado, le informaron mal. Yo estaba tercera en la grilla, tengo los mensajes de la producción si quiere verlos... Yo no pedí cambio", escribió. Sin embargo, desde la producción corroboraron la versión de Brey.

Entonces, sí, llegó el momento del show, y junto a su compañero Fran Eizaguirre la panelista cantó "Tomate el palo", de Miss Bolivia. "Te sirvió estar enojada. Entraste muy bien y muy motivada. Me gustó", expresó luego de escucharlos Nacha Guevara, dueña durante esta ronda de cumbia del voto secreto.

"Me parece un tema muy difícil para cantar. Siento que no estuvo bien, desafinó bastante... Quiero destacar el trabajo de Fran. No me gustó mucho", sumó Karina "La Princesita" (5).

Pepito Cibrián (5), a su vez, indicó:"Sentí que estaban como separados. La historia era dramática y no era dramática. Yo no noté mucho la desafinación, pero entiendo que le faltó unidad. Le faltó fuerza".

"A mí me gustó, pero me pareció una carga para Mariana toda esa letra rapeada, más urbana. Tu voz, vocalmente suena bien, pero parecés una locutora siempre. Tenés que manejar la tesitura, pero me gustó lo que presentaron", cerró Moria Casán (8). La pareja, entonces, consiguió 18 puntos y quedó dentro de la zona de riesgo.