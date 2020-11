Martín Baclini junto a su compañera, Jéssica Abouchain Crédito: Prensa LaFlia

7 de noviembre de 2020 • 01:21

El viernes llegó la última emisión del Cantando 2020 dedicada a los duelos, y los encargados de abrir la pista fueron Martín Baclini y Jéssica Abouchain por un lado, versus Charlotte Caniggia y Cristian Sergio. Los nervios se notaban en el ambiente, y por ese motivo Ángel de Brito y Laurita Fernández hablaron de otros temas.

El conductor le preguntó a Baclini si extrañaba a su ex pareja, Cinthia Fernández, y él respondió: "La extraño desde un lugar sano, diferente del de pareja. La extraño a ella y a las nenas. Creo que el amor se puede manifestar de muchas formas. Hoy mi amor va por otro lado", y ante la risa de los presentes, el sostuvo que estaba solo desde marzo.

Por su parte, Charlotte no bajó los brazos en su lucha, y una vez más denunció favoritismos en la pista: "Salvan a personas que cantan re mal. Algunos cantan bien, y otros no cantan tan bien, y venden humo". Por otra parte, la mediática quiso destacar que Baclini era uno de los participantes que mejor le caía, pero ante la pregunta de Moria Casán, ella aclaró que no lo miraba con segundas intenciones.

Finalmente comenzó el Súper duelo, y la devolución dejó a un ganador claro. Karina "La Princesita" Tejeda destacó que hubo desafinaciones en Baclini, y sobre Charlotte agregó: "Qué lindo sería verte siempre disfrutando como hoy. Y Cristian vos cantás hermoso" (voto pareja 2). Oscar Mediavilla elogió a Jéssica y a Cristian, y consideró sobre Martín y Charlotte: "No los sentí muy bien, no los vi como para festejar. Esta elección es muy difícil" (voto pareja 1).

En su turno, Moria expresó que vio a todos muy empatados y concluyó: "Charlotte, tenés una impronta única, me gustaría que te sueltes más" (voto pareja 2). Por último, Flavio Mendoza simplemente comentó: "Me gustó mucho más Charlotte" (voto pareja 2). Nacha Gueva, aunque con la votación cerrada, también mostró su predilección por Caniggia.

Sentado y sabiendo que iba camino a la eliminación, Martín no ocultó su profundo enojo. Al momento de tomar la palabra, no argumentó en profundidad, pero tampoco abandonó su tesitura. Flavio le preguntó si acaso alguien le había faltado el respeto, y después exclamó: "¡Vos no sos un artista! Dejale tu lugar a alguien que quiera trabajar!". En ese momento, Jéssica Abouchain calmó las aguas asegurando que todo tenía que ver con la decepción que le suponía a su compañero el quedar en zona de riesgo.

