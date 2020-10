Martín Baclini junto a su compañera, Jéssica Abouchain Crédito: Prensa LaFlia

A Martín Baclini su fama lo precede, y por ese motivo, durante la gala del viernes del Cantando 2020 le preguntaron mucho si había alguna mujer del certamen que le llamara la atención. Y la lista fue más larga de lo esperado.

Sin la intención de hacer una previa muy larga, y concentrado en interpretar lo mejor posible "María", de Ricky Martin, Baclini se metió de lleno en el número junto a su compañera, Jéssica Abouchain. Y el resultado, casi por primera vez, no decepcionó al jurado.

Al momento de puntuar, y haciendo a un lado las diferencias del pasado, Nacha Guevara aseguró que en Baclini "hay progreso", y sobre Jéssica comentó: "Tenés mucho talento, pero no te excedas. Tu mantra es moderación, porque el equilibrio es la base del artista. Pero están mejorando" (7). Karina "La Princesita" Tejeda felicitó la elección de Ricky Martin como intérprete a homenajear, elogió a Jéssica y agregó: "Martín, me gusta lo que hacés para no ser cantante. Pero no me gusta cómo suenan las voces juntas, pero individualmente lo que hace cada uno está bien" (6).

Antes de proseguir con el puntaje, hubo un momento de muchas risas cuando le preguntaron a Baclini si intentó acercarse a Michelle, la secretaria del certamen. Muy tentada, ella se limitó a contar que está en pareja. Por ese motivo, le dijeron a Martín que quizá debía mirar hacia su izquierda (en referencia a Jéssica), pero él comprendió que hablaban sobre Karina. De ese modo, se produjo un divertido cruce que tuvo a Baclini como protagonista.

De regreso a los puntajes, Oscar Mediavilla coincidió en que en hubo un crecimiento en Martín (6), y en el cierre Moria Casán no se mostró tan entusiasmada: "Maso, no me gustó mucho. Hay algunas cosas que no me hicieron muy bien al oído" (voto secreto).

