Cantando 2020: Miguel Ángel Rodríguez emocionó con su homenaje a Cacho Castaña

En una nueva gala del Cantando 2020, Miguel Ángel Rodríguez conmovió con un alegre homenaje a Cacho Castaña. Acompañado de la cantante Lula Rosenthal, el comediante saludó a Ángel de Brito y Laurita Fernández y les mostró su look de traje rojo, muy a tono con el recordado Cacho. Y hecha la presentación, los participantes se sumergieron en una original interpretación de "La vuelta del matador".

Al momento de la devolución, Nacha Guevara se mostró muy conmovida y dijo que a Cacho "aún se lo extraña, era un gran amigo y gran tipo", y sobre el número agregó: "Estuvo bien, y bailaste un montón. Aunque me hubiera gustado que vos movieras más, tenés gracia en el cuerpo" (7). Karina "La Princesita" Tejeda fue muy breve, y consideró que "faltó un poquito de picardía", pero aseguró que igualmente le gustó (voto secreto).

En ese momento, Ángel presentó un tape en el que Marina Rosenthal, viuda de Cacho, le mandó un afectuoso saludo a Rodríguez: "Recuerdo lo mucho que lo querías. Hoy él les estaría enviando mucha fuerza, y estaría feliz de que estén tocando sus canciones. También le agradezco a ese jurado hermoso que tienen, y en donde están Nacha y Moria, a quienes quiero muchísimo". Las palabras de Marina emocionaron mucho a Miguel Ángel, que procuró no quebrarse y seguir proponiendo un show muy alegre.

Siguiendo con las devoluciones, Oscar Mediavilla dijo que, más allá de algunos detalles, hubo "entrega, energía y un homenaje a Cacho Castaña, que no es poco" (7). Y en el cierre, Moria Casán se divirtió diciendo que en el look de Miguel Ángel había algo de un Antonio Ríos mafioso, pero aseguró: "Me gustó cómo lo hicieron, les voy a decir que esta performance es lograda" (9).