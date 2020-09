Cantando 2020: Moria Casán y las conmovedoras palabras para Cachete Sierra

Cachete Sierra sigue consolidando su lugar en el certamen Crédito: Prensa LaFlia

Sin lugar a dudas Agustín "Cachete" Sierra es uno de los grandes participantes del Cantando 2020. Puede que sus números no siempre satisfagan al jurado, pero su buena energía, carisma y respeto lo convierten en alguien muy querido dentro del certamen. Y en su versión de "La mano de Dios", que hizo junto a Inbal Comedi, no pudo lucirse pero eso no le impidió recibir un cálido mensaje por parte de Moria Casán.

Si bien Ángel de Brito se aventuró a decirle que la interpretación le había parecido "horrible", el jurado se mostró menos lapidario. Cuando debieron puntuar, Nacha Guevara consideró que Inbal está "cantando mejor que al principio", y sobre Cachete opinó: "Te favorece esa tanta tierra que tenés, hubo desafinaciones importantes, al principio y luego también. Ojo con eso, gente" (6). Karina "La Princesita" Tejeda fue al hueso y sentenció: "Con todo el amor se los digo, no me gustó" (voto secreto). En su turno, Oscar Mediavilla se confesó un poco desilusionado: "Dentro de todo estuvieron bien. Yo hubiera pensado que podrían haber estado mucho mejor. Este es un ritmo en el que tendrías que ser Gardel" (5).

En el cierre, Moria Casán felicitó al dúo, y luego de elogiar el físico de Cachete, se mostró muy sincera y le dedicó unas emotivas palabras. En su mensaje, "la one" expresó: "Vos en este momento estás en el Cantando, estás siendo un exitosos y lo sabés, sos carismático y amoroso, mirá cómo es el momento justo en el lugar adecuado. Y me mató el otro día lo que dijiste. Tenés una actitud de no banana, tenés sex appeal pero no te la creés. Chicos, para mí es bueno tenerlos en la pista, te felicito por tu coraje de estar en esta pista después de lo que te pasó, que es muy duro" (8). Agustín se mostró muy agradecido por ese sentido mensaje, y luego se retiró de la pista.