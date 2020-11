Cantando 2020: Moria Casán ventiló viejos amores de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri se lució con "Derroche" Crédito: Prensa LaFlia

10 de noviembre de 2020 • 01:37

Luego de protagonizar un fuerte cruce con Nacha Guevara, Carmen Barbieri regresó a la pista del Cantando 2020 dispuesta a fumar la pipa de la paz. Saludó a los presentes, tomó la palabra y se dirigió a la jurado, a quien le dijo: "Me fui muy mal. Yo quiero pedir disculpas". Y Nacha con muy buena predisposición sonrió y le dijo que desde luego las aceptaba. De este modo, las dos limaron asperezas y dejaron atrás viejas fricciones.

Luego de sacar un sobre para el ritmo "Desafío", en el que les tocará entonar una pieza de David Bisbal, Barbieri y su compañero Mariano Zitto interpretaron "Derroche" y se llevaron los elogios del jurado.

Nacha se mostró muy satisfecha con el número y expresó: "Me gustó, es una linda canción. Me hubiera gustado quizá un poquito más de matices, pero me gustó" (voto secreto). La Princesita se sumó a los aplausos, pero observó que en un tramo Carmen olvidó la letra, algo que suele pasarle en las galas (7).

Muy breve fue Oscar Mediavilla en su devolución, que felicitó al equipo (8), para que concluya Moria Casán que les puso el mismo puntaje y también los elogió. Antes de despedirse, la One se divirtió hablando sobre los viejos amoríos de Carmen, ante la divertida mirada de la participante.

