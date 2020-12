Cantando 2020: la noticia que emocionó hasta las lágrimas a Rodrigo Tapari

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari Crédito: Prensa LaFlia

El lunes marcó la llegada de un nuevo ritmo al Cantando 2020, esta vez, basado en canciones de películas. Y los encargados de inaugurarlo fueron Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz. Ellos se presentaron en la pista y luego de saludar a Laurita Fernández y Ángel de Brito, entonaron "Todo lo que hago, lo hago por ti", la versión en español de la canción del film Robin Hood.

En la devolución, Nacha Guevara felicitó a la pareja y especialmente a Rodrigo: "Estuviste estupendo, y qué bien te queda este género. A mí me hubiera gustado que el final no hubiera sido tan arriba, un poco más chiquito, si hubiera sido liviano hubiera sido más lindo. Esta es una hermosa canción, y Rocío vos siempre estás bien" (9). Karina "La Princesita" Tejeda les dijo que eran "muy perfectos", y aseguró: "Me encantaron, y sí coincido en que se lució un poquito más Rodrigo, pero Rocío vos cantás hermoso" (10).

En su turno, Oscar Mediavilla aseguró que verlos a ellos era que "saliera el sol", y opinó: "A este tema de Bryan Adams ustedes le dieron su impronta, su estilo, son grandes cantantes y deben ser una de las parejas más grosas de este certamen" (10). Por último, Moria Casán concluyó que los vio muy conectados (voto secreto).

Pero durante la devolución, Rodrigo no pudo evitar emocionarse cuando, sin querer, filtró la partida del jefe de coach, Sebastián Mazzoni. El cantante, entre lágrimas dijo: "Hoy nos dieron una noticia que nos llegó muy profundo al corazón. Seba fue una de las primera personas que me dijo que le gustaría que yo esté acá cuando me llamaron por un reemplazo".

Mazzoni, también conmovido, contó que su partida tiene que ver con cuestiones laborales, que él de antemano habló con la producción del ciclo. Y entre tanta emoción, Mediavilla concluyó: "Es un lujo haber compartido el programa con vos". Por último, Laurita reveló que el jefe de coach iba a tener su despedida a lo grande: "Vamos a hacer un musical de todos los compañeros y los coach para Seba".

