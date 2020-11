Cantando 2020: Pablo Ruiz quedó confirmado como participante titular Crédito: Prensa LaFlia

11 de noviembre de 2020

Los reemplazantes de Lola Latorre y Lucas Spadafora, Pablo Ruiz y Melina De Piano, interpretaron el clásico de Bonny Tyler, "Total Eclipse of the Heart". Antes, eligieron al azar el tema que la semana próxima deberán cantar los titulares, una vez que la hija de Yanina Latorre se reincorpore al certamen: la versión de Vicentico de "Algo contigo".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien durante el súper duelo se mostró molesta por el regreso de Ruiz luego de que el cantante fuera echado del concurso por acudir a una fiesta clandestina. En este caso, Guevara expresó: "Temazo. La mejor época de la música. Melina tiene la voz parecida a la de Bonny Tyler. La hicieron muy bien. Buen trabajo".

Karina "La Princesita" (7) quiso saber: "¿La emoción del final fue porque es la última vez que cantan o por la canción?". Los participantes, entonces, revelaron que les gustaría quedarse en el programa, y la intérprete de "Corazón mentiroso", finalizó: "Meli, cantó con mucho resto, pero Pablo estuvo exigido. Me gustó"

Oscar Mediavilla (6), a su vez, consideró: "Es un tema que uno tiene mucho escuchado. Lo hicieron bien, no me desmayó el tema, cumplieron".

Moria Casán (7), por último, explicó: "Qué bueno que no renunciaste, Pablo. No solo por vos sino por Melina, que ya fue abandonada... Me gustó, no me mató. El ritmo libre no es fácil. La voz de ella es muy arriba y la de él intentó acomodarse. Me hizo mucho ruido el inglés de Pablo. Muy raro".

Antes de despedirlos, Ángel De Brito y Laurita Fernández confirmaron que los dos quedaron incorporados al concurso como titulares. "No vayas a festejar", recomendó Casán ante la emoción del cantante. Luego, entonces, volvieron a elegir un tema, pero esta vez para ellos: "Amores extraños", de Laura Pausini.

