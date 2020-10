Cantando 2020: "Panza", "Pulpo" y "Matambrito"; los otros apodos de Agustín "Cachete" Sierra

Tras haber vencido a Micaela Viciconte en el voto telefónico, regresó Agustín "Cachete" Sierra al escenario de Cantando 2020. En esta ronda de homenajes, el actor y su compañera, Inbal Comedi, decidieron rendirle un tributo al tango. "No piensen que vamos a imitar a Carlos Gardel. Yo sé que los memes van a aparecer después de esto, pero vamos a homenajear al tango", aclaró el concursante, debido a que desde hace días se promociona su participación erróneamente.

Esa aclaración mereció la interrupción de Nacha Guevara. "No entiendo la ecuación. ¿Es a Gardel o no es a Gardel? Eso cambió ahora, porque estuvo anunciado así y de esa manera figura en mi lista. Bueno... Si cambió, cambió", expresó enfática.

"No, siempre lo pensamos como un homenaje al tango, pero cuando me preguntaron dije que íbamos a cantar temas de Gardel", aclaró "Cachete". Y explicó: "Fui a milongas un par de veces. Me encanta. Mi abuelo escuchaba tango. Él usaba la radio y cuando yo tenía 8 o 10 años me ponía el auricular y me decía: 'Escuchá, Panza, Escuchá'".

La anécdota despertó la curiosidad de los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, que quisieron saber cuántos apodos tiene el actor. "Tengo un montón. 'Panza' me decían porque tenía la panza como un globo de chiquito. Mis amigos me dicen 'Pulpo'. Y también "Matambrito", porque cuando grabábamos Chiquititas yo era talle 14 y me daban ropa de talle 12, que me quedaba toda ajustada", contó.

Tras entonar un mix de temas popularizadas por Gardel, acompañados por una orquesta de mujeres, la pareja se prestó a escuchar las devoluciones del jurado. La primera en tomar la palabra fue Guevara (7). "Me encanta ver mujeres tocando tango, le dan otro color. El cuadro estuvo bien armado e Inbal estuvo bien, si tenemos en cuenta de que no cantás tango. Entiendo el homenaje de Agustín, porque yo también tuve un abuelo que me hizo escuchar tango y ópera. La puesta estuvo muy bien, fue respetuosa, pero el canto, más o menos.

"Yo amo al tanto, y lo importante es saber contarlo. Inbal se adapta a los distintos ritmos musicales y se nota que Agustín escuchó tango desde chico. Hubo caladitas, pero no estuvo grave lo que pasó", agregó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto durante esta ronda de homenajes.

"Cachete, hay que trabajar la voz para poder llevarla a donde uno quiere. Si uno se mete con el tango, tiene que tener un buen decir, un compromiso y pasión. Eso lo hiciste bien en la parte recitada, pero para cantar el tango te faltó pasión. Inbal se metió dentro de la canción. Esperaba que Agustín también pudiera hacerlo", agregó Oscar Mediavilla (4).

Moria Casán (10) cerró: "A mí me gustó. La puesta en escena me encantó, tenía mucho clima. Los bailarines eran como excelsos, levitaban. Mucho nivel; level, numeral, level. Los chicos estuvieron bien, él 'histrionizó' y 'coreografió'. Me gusta Cachete. Desde el primer día creí en él y sigo creyendo. Tiene mucho carisma, no la juega de 'banana', es respetuoso, sabe por dónde va y me encanta su voz".

